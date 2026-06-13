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Giriş Tarihi: 13.06.2026 11:12

LGS puanına OBP ekleniyor mu? MEB 2026 LGS puanına OBP etkisi açıklandı!

Bugün MEB tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavı gerçekleştiriliyor. Adaylar ve veliler; puan hesaplamasında 6, 7 ve 8. sınıf yıl sonu başarı ortalamalarının eklenip eklenmeyeceğini sorguluyor. Böylece "LGS puanına OBP ekleniyor mu?" sorusu ön plana çıktı. İşte 2026 LGS puan hesaplama ve OBP etkisi detayları…

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LGS puanına OBP ekleniyor mu? MEB 2026 LGS puanına OBP etkisi açıklandı!

2026 Liselere Geçiş Sistemi sınav maratonu bugün tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Bu durumda adaylar ve veliler için puan hesaplama bilgileri merak ediliyor. Üniversite sınavındaki OBP ekleme sistemini bilen veliler ve öğrenciler, aynı durumun LGS için de geçerli olup olmadığını yoğun şekilde araştırıyor. Böylece OBP durumunun LGS sonucuna doğrudan bir etkisi olup olmadığı yönündeki sorular, MEB kılavuzu ile netliğe kavuştu.

LGS puanına OBP ekleniyor mu? MEB 2026 LGS puanına OBP etkisi açıklandı!

LGS PUANINA OBP EKLENİYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, LGS puanına okul puanı (OBP) eklenmiyor. Merkezi sınav puanı yalnızca sınavdaki doğru ve yanlış cevaplara göre hesaplanır. Adaylar tercihlerini LGS puanı ile yapacaklardır.

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LGS puanına OBP ekleniyor mu? MEB 2026 LGS puanına OBP etkisi açıklandı!

LİSE YERLEŞME SÜRECİNDE OBP ETKİSİ VAR MI?

Ancak OBP tamamen önemsiz değildir. Merkezi sınav puanı eşit olan iki adayın aynı liseye başvurması durumunda Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne bakılıyor. Bu durumda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne, özürsüz devamsızlık oranına, tercih önceliğine ve yaşa (küçük olan) bakılarak yerleştirme yapılmaktadır.

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LGS puanına OBP ekleniyor mu? MEB 2026 LGS puanına OBP etkisi açıklandı!

LGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

2026 LGS'ye ilişkin kılavuzda "Sınavın Değerlendirilmesi" bölümünde yer alan bilgilere göre öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
Kılavuzun tamamına linkten ulaşabilirsiniz: Milli Eğitim Bakanlığı

LGS puanına OBP ekleniyor mu? MEB 2026 LGS puanına OBP etkisi açıklandı!

Bu açıklamaya göre her testte öğrencilerin doğru ve yanlış cevap sayıları belirleniyor, ardından üç yanlış cevap bir doğru cevaptan düşülerek ham puan hesaplanıyor.

Örneğin bir derste 15 doğru ve 6 yanlış yapan bir öğrencinin neti, 15 - (6÷3) formülüyle hesaplanıyor. Bu durumda öğrencinin ilgili testteki neti 13 olarak kabul ediliyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#MEB #LGS

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