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LGS puanına OBP ekleniyor mu? MEB 2026 LGS puanına OBP etkisi açıklandı!
Giriş Tarihi: 13.06.2026 11:12
LGS puanına OBP ekleniyor mu? MEB 2026 LGS puanına OBP etkisi açıklandı!
Bugün MEB tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavı gerçekleştiriliyor. Adaylar ve veliler; puan hesaplamasında 6, 7 ve 8. sınıf yıl sonu başarı ortalamalarının eklenip eklenmeyeceğini sorguluyor. Böylece "LGS puanına OBP ekleniyor mu?" sorusu ön plana çıktı. İşte 2026 LGS puan hesaplama ve OBP etkisi detayları…