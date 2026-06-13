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Haberler Yaşam MEB 2026 LGS Sonuç Tarihi | LGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 13.06.2026 15:44 Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 15:45

MEB 2026 LGS Sonuç Tarihi | LGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak, belli oldu mu?

Bugün, 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin katılımıyla 2026 Liselere Geçiş Sistemi süreci tamamlandı. Adayların hayallerindeki lisede eğitim görmek için ter döktüğü sınavın sonuçları ile alınan puanlar şekillenecek. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB tarafından açıklanan takvim ile LGS sonuç tarih ve sürecine ait detaylar…

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MEB 2026 LGS Sonuç Tarihi | LGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak, belli oldu mu?

8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, bugün Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile adaylar LGS sonuçlarını öğrenecek ve böylece tercih dönemi başlayacak. Haziran ayındaki sınav tarihinin ardından 2026 LGS sonuçları için gözler Temmuz ayına çevrildi.

MEB 2026 LGS Sonuç Tarihi | LGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak, belli oldu mu?

2026 LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından açıklanan takvim doğrultusunda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları, 10 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak.

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MEB 2026 LGS Sonuç Tarihi | LGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak, belli oldu mu?

LGS TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

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MEB 2026 LGS Sonuç Tarihi | LGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak, belli oldu mu?

LGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

2026 LGS'ye ilişkin kılavuzda "Sınavın Değerlendirilmesi" bölümünde yer alan bilgilere göre öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
Kılavuzun tamamına linkten ulaşabilirsiniz: Milli Eğitim Bakanlığı

MEB 2026 LGS Sonuç Tarihi | LGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak, belli oldu mu?

Bu açıklamaya göre her testte öğrencilerin doğru ve yanlış cevap sayıları belirleniyor, ardından üç yanlış cevap bir doğru cevaptan düşülerek ham puan hesaplanıyor.

Örneğin bir derste 15 doğru ve 6 yanlış yapan bir öğrencinin neti, 15 - (6÷3) formülüyle hesaplanıyor. Bu durumda öğrencinin ilgili testteki neti 13 olarak kabul ediliyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#LGS

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