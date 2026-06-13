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MEB 2026 LGS Sonuç Tarihi | LGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 13.06.2026 15:44
Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 15:45
MEB 2026 LGS Sonuç Tarihi | LGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak, belli oldu mu?
Bugün, 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin katılımıyla 2026 Liselere Geçiş Sistemi süreci tamamlandı. Adayların hayallerindeki lisede eğitim görmek için ter döktüğü sınavın sonuçları ile alınan puanlar şekillenecek. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB tarafından açıklanan takvim ile LGS sonuç tarih ve sürecine ait detaylar…