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MEB AGS örnek sorular yayımlandı! ÖSYM ile 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) örnek soru kitapçığı nereden görüntülenir?
Giriş Tarihi: 24.02.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
17:41
MEB AGS örnek sorular yayımlandı! ÖSYM ile 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) örnek soru kitapçığı nereden görüntülenir?
Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için 13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı için geri sayım başladı. Bu sene ilk defa uygulanacak sınav için MEB AGS örnek sorular yayımlandı. Peki; ÖSYM ile 2025 AGS örnek soru kitapçığı nereden görüntülenir?