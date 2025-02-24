MEB AGS örnek sorular yayımlandı! ÖSYM ile 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) örnek soru kitapçığı nereden görüntülenir?

MEB AGS örnek sorular ÖSYM tarafından adaylar ile paylaşıldı. Sınavın ilk defa yapılması nedeniyle örnek kitapçık oldukça önem taşıyor. Öğretmen adayları yeni sistemde hangi soru tiplerinin olacağını merak ediyor. İşte, 2025 MEB AGS örnek soru kitapçığı görüntüleme ekranı: