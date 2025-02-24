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Haberler Yaşam MEB AGS örnek sorular yayımlandı! ÖSYM ile 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) örnek soru kitapçığı nereden görüntülenir?
Giriş Tarihi: 24.02.2025 17:35 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 17:41

MEB AGS örnek sorular yayımlandı! ÖSYM ile 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) örnek soru kitapçığı nereden görüntülenir?

Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için 13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı için geri sayım başladı. Bu sene ilk defa uygulanacak sınav için MEB AGS örnek sorular yayımlandı. Peki; ÖSYM ile 2025 AGS örnek soru kitapçığı nereden görüntülenir?

MEB AGS örnek sorular yayımlandı! ÖSYM ile 2025 Akademi Giriş Sınavı AGS örnek soru kitapçığı nereden görüntülenir?

MEB AGS örnek sorular ÖSYM tarafından adaylar ile paylaşıldı. Sınavın ilk defa yapılması nedeniyle örnek kitapçık oldukça önem taşıyor. Öğretmen adayları yeni sistemde hangi soru tiplerinin olacağını merak ediyor. İşte, 2025 MEB AGS örnek soru kitapçığı görüntüleme ekranı:

MEB AGS örnek sorular yayımlandı! ÖSYM ile 2025 Akademi Giriş Sınavı AGS örnek soru kitapçığı nereden görüntülenir?

MEB AGS ÖRNEK SORULAR YAYIMLANDI!

Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için 13 Temmuz 2025 tarihinde ÖSYM tarafından uygulanacak Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) için örnek sorular hazırlandı.

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MEB AGS örnek sorular yayımlandı! ÖSYM ile 2025 Akademi Giriş Sınavı AGS örnek soru kitapçığı nereden görüntülenir?

MEB AGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 13 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek. Adayların başvuruda bulunacağı tarihler ise şöyle:

MEB AGS örnek sorular yayımlandı! ÖSYM ile 2025 Akademi Giriş Sınavı AGS örnek soru kitapçığı nereden görüntülenir?

MEB AGS BAŞVURU TARİHLERİ 2025

AGS sınav başvurusu 08.05.2025-20.05.2025 tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınacak.

Geç başvurular ise 28 Mayıs günü alınacak.

MEB AGS örnek sorular yayımlandı! ÖSYM ile 2025 Akademi Giriş Sınavı AGS örnek soru kitapçığı nereden görüntülenir?

Sınavın sonuçları ise 13.08.2025 tarihinde erişime açılacak.

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