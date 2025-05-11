MEB AGS SINAVI İÇİN GERİ SAYIM! 2025 MEB Akademi Giriş Sınavı başvuruları ne zaman bitecek, nasıl yapılır?

AGS'YE KİMLER GİREBİLİR?

Sınava, ilgili mevzuat kapsamında Millî Eğitim Akademisine giriş için 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nda belirtilen koşullara sahip olan adaylar başvurabilecektir.

Koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar. Sınava girmek ve geçerli puan almak adaya, Millî Eğitim Akademisine giriş ile ilgili mevzuat hükümlerine uymayan bir hak vermez.