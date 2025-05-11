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Haberler Yaşam MEB AGS SINAVI İÇİN GERİ SAYIM! 2025 MEB Akademi Giriş Sınavı başvuruları ne zaman bitecek, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 01:23 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 01:25

MEB AGS SINAVI İÇİN GERİ SAYIM! 2025 MEB Akademi Giriş Sınavı başvuruları ne zaman bitecek, nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları başladı. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan sınav için 8 Mayıs itibarıyla başvuru ekranı erişime açıldı. 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirilecek sınav öncesinde, hazırlık çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan sınav takvimine odaklanmış durumda. Peki, 2025 AGS başvuruları ne zaman sona erecek, nereden başvurulur?

MEB AGS SINAVI İÇİN GERİ SAYIM! 2025 MEB Akademi Giriş Sınavı başvuruları ne zaman bitecek, nasıl yapılır?

2025 AGS başvuruları, bu yıl ilk kez KPSS yerine uygulanacak sınav sistemiyle öğretmen adaylarının gündeminde yerini aldı. Binlerce aday, sonuçlara göre Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilecekleri sınavın detaylarını merakla takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2025 AGS başvuru süreci başladı ve sınav tarihi netleşti. İşte 2025 AGS sınav takvimi

MEB AGS SINAVI İÇİN GERİ SAYIM! 2025 MEB Akademi Giriş Sınavı başvuruları ne zaman bitecek, nasıl yapılır?

AGS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları, 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak.

Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi.

MEB AGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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MEB AGS SINAVI İÇİN GERİ SAYIM! 2025 MEB Akademi Giriş Sınavı başvuruları ne zaman bitecek, nasıl yapılır?

AGS BAŞVURU EKRANI
Sınava başvurular, 8-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınav Ücreti: Her bir oturum için 570 TL

AGS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MEB AGS SINAVI İÇİN GERİ SAYIM! 2025 MEB Akademi Giriş Sınavı başvuruları ne zaman bitecek, nasıl yapılır?

AGS SINAVI NE ZAMAN?
2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları 13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacaktır.

MEB AGS SINAVI İÇİN GERİ SAYIM! 2025 MEB Akademi Giriş Sınavı başvuruları ne zaman bitecek, nasıl yapılır?

AGS'YE KİMLER GİREBİLİR?
Sınava, ilgili mevzuat kapsamında Millî Eğitim Akademisine giriş için 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nda belirtilen koşullara sahip olan adaylar başvurabilecektir.

Koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar. Sınava girmek ve geçerli puan almak adaya, Millî Eğitim Akademisine giriş ile ilgili mevzuat hükümlerine uymayan bir hak vermez.