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MEB AGS SINAVI İÇİN GERİ SAYIM! 2025 MEB Akademi Giriş Sınavı başvuruları ne zaman bitecek, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 01:23
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
01:25
MEB AGS SINAVI İÇİN GERİ SAYIM! 2025 MEB Akademi Giriş Sınavı başvuruları ne zaman bitecek, nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları başladı. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan sınav için 8 Mayıs itibarıyla başvuru ekranı erişime açıldı. 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirilecek sınav öncesinde, hazırlık çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan sınav takvimine odaklanmış durumda. Peki, 2025 AGS başvuruları ne zaman sona erecek, nereden başvurulur?