Haberler Yaşam MEB AÖL kayıt yenileme tarihleri 2022: 3.dönem AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak, başladı mı?

Giriş Tarihi: 11.04.2022 06:30 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 06:30

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı 3.dönem kayıt yenileme başvuru tarihleri açıklandı. MEB tarafından yayınlanan AÖL 3.dönem kayıt yenileme kılavuzu sonrası katılımcılar "AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak, başladı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Başvurular, il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine yapılabilecek olup kayıt yenileme sınav ücreti 50 TL olarak belirlendi. Peki; AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak ve sınavları başladı mı? İşte MEB AÖL kayıt yenileme tarihleri 2022 başvuru kılavuzu bilgileri.