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Giriş Tarihi: 11.04.2022 06:30 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 06:30

MEB AÖL kayıt yenileme tarihleri 2022: 3.dönem AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak, başladı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı 3.dönem kayıt yenileme başvuru tarihleri açıklandı. MEB tarafından yayınlanan AÖL 3.dönem kayıt yenileme kılavuzu sonrası katılımcılar "AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak, başladı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Başvurular, il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine yapılabilecek olup kayıt yenileme sınav ücreti 50 TL olarak belirlendi. Peki; AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak ve sınavları başladı mı? İşte MEB AÖL kayıt yenileme tarihleri 2022 başvuru kılavuzu bilgileri.

MEB AÖL kayıt yenileme tarihleri 2022: 3.dönem AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak, başladı mı?

2.dönem AÖL kayıtlarının tamamlanmasının ardından adaylar AÖL 3.dönem kayıt yenileme tarihlerini öğrenmek istiyor. Açık Öğretim Lisesi 3.dönem AÖL kayıt yenileme tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı başvuru kılavuzu ile netlik kazandı. Peki; 3.dönem AÖL kayıt yenileme ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte MEB AÖL kayıt yenileme tarihleri 2022!

AÖL 3.DÖNEM KAYIT YENİLEME MEB BAŞVURU KILAVUZU

MEB duyurdu! AÖL 3.dönem kayıt yenileme başvuru kılavuzu yayınlandı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 3.dönem kayıt yenileme işlemleri için tarih aralığı açıklandı. AÖL kayıt yenileme 29 Nisan 2022 tarihinde mesai bitimine kadar yapılacak.

MEB AÖL kayıt yenileme tarihleri 2022: 3.dönem AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak, başladı mı?

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ 11 NİSAN 2022 TARİHİNDEN 29 NİSAN 2022 TARİHİ MESAİ BİTİMİNE KADAR YAPILACAKTIR.

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MEB AÖL kayıt yenileme tarihleri 2022: 3.dönem AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak, başladı mı?

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı III. Dönem Kayıt Yenileme Başvuru Tarihleri: 11 Nisan 2022 – 29 Nisan 2022 olarak açıklandı.

Başvurular, İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine yapılabiliyor.

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2022 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. 50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak.

MEB AÖL kayıt yenileme tarihleri 2022: 3.dönem AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak, başladı mı?

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI 2022 NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem sınavları temmuz ayında e-Sınav olarak uygulanacaktır.

MEB AÖL kayıt yenileme tarihleri 2022: 3.dönem AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak, başladı mı?
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