MEB DUYURDU! Okul öncesi, 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! Türkiye yüzyılı Maarif modeli öğretim ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatın 2024-2025 eğitim öğretim döneminde kademeli olarak başlayacağını duyurdu. Bu kapsamda ise yeni döneme başlayacak olan öğrenci ve veliler "Türkiye yüzyılı Maarif modeli öğretim nedir?" sorusuna yanıt arıyor. Bu yıl okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacak olan modele dair tüm detayları sizler için derledik. İşte, sabah.com.tr ile Türkiye yüzyılı Maarif modeli öğretim hakkında detaylar...