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MEB İL İÇİ TAYİN TAKVİMİ: Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapıalcak?
Giriş Tarihi: 12.05.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025
11:44
MEB İL İÇİ TAYİN TAKVİMİ: Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapıalcak?
2025 yılı için öğretmenlerin il içi tayin başvuruları, Haziran ayında başlayacak. Başvuru süreci, öğretmenlerin görev yaptıkları il içinde farklı okullara atanmak istemeleri halinde başvurabilecekleri bir fırsat sunuyor. Başvuru tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi olarak açıklandı. Peki, öğretmenlerin il içi tayin başvuruları ne zaman başlayacak ve başvuru süreci nasıl işleyecek?