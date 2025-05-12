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Haberler Yaşam MEB İL İÇİ TAYİN TAKVİMİ: Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapıalcak?
Giriş Tarihi: 12.05.2025 11:44 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 11:44

MEB İL İÇİ TAYİN TAKVİMİ: Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapıalcak?

2025 yılı için öğretmenlerin il içi tayin başvuruları, Haziran ayında başlayacak. Başvuru süreci, öğretmenlerin görev yaptıkları il içinde farklı okullara atanmak istemeleri halinde başvurabilecekleri bir fırsat sunuyor. Başvuru tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi olarak açıklandı. Peki, öğretmenlerin il içi tayin başvuruları ne zaman başlayacak ve başvuru süreci nasıl işleyecek?

MEB İL İÇİ TAYİN TAKVİMİ: Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapıalcak?

Öğretmenlerin il içi tayin başvuruları başlamak üzere. Başvurular, öğretmen ihtiyaç durumuyla birlikte, yapılacak atama sonucunda ortaya çıkacak ihtiyaçları dikkate alarak, tercihler ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecektir. Peki, öğretmenlerin il içi tayin başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nereden ve nasıl yapılır? İşte detaylar...

MEB İL İÇİ TAYİN TAKVİMİ: Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapıalcak?

MEB İL İÇİ TAYİN BAŞVURULARI BAŞLADI!

MEB 2025 öğretmenlerin il içi tayin başvuruları için duyuru yayımlandı. Buna göre, öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında kabul edilecektir.

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MEB İL İÇİ TAYİN TAKVİMİ: Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapıalcak?

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Öğretmenlerin il içi atama başvuruları, 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak ve başvurular, 20 Mayıs 2025 tarihindeki öğretmen ihtiyaç durumu ile birlikte yapılacak değerlendirme sonucu gerçekleşecektir. Başvurular, tercih sıralaması ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak atamalarla sonuçlanacaktır. Ataması gerçekleşmeyen öğretmenler, tercihlerinden ilk iki sıradaki eğitim kurumları için, hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınacaklardır.

MEB İL İÇİ TAYİN TAKVİMİ: Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapıalcak?

Başvuru işlemleri, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde bulunan Elektronik Başvuru Formu aracılığıyla yapılacaktır. Yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenlerin, başvuru öncesinde MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı, sözleşme kaydı gibi bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Eğer herhangi bir hata veya eksiklik varsa, bu bilgilerin düzeltilmesi için ilgili eğitim kurumu, ilçe veya il millî eğitim müdürlüklerinden belgeye dayalı talepte bulunulmalıdır.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI

MEB İL İÇİ TAYİN TAKVİMİ: Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapıalcak?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. Bulundukları eğitim kurumunda 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. Bakanlığımıza sözleşmeli öğretmen olarak atandıktan sonra öğretmen kadrosuna atananlar bakımından 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kadrolu ve sözleşmeli toplam dört yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartlarını taşımaları gerekmektedir.