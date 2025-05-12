MEB İL İÇİ TAYİN TAKVİMİ: Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapıalcak?

Başvuru işlemleri, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde bulunan Elektronik Başvuru Formu aracılığıyla yapılacaktır. Yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenlerin, başvuru öncesinde MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı, sözleşme kaydı gibi bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Eğer herhangi bir hata veya eksiklik varsa, bu bilgilerin düzeltilmesi için ilgili eğitim kurumu, ilçe veya il millî eğitim müdürlüklerinden belgeye dayalı talepte bulunulmalıdır.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI