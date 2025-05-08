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İOKBS SONUÇ TARİHİ: MEB ile 2025 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 08.05.2025 06:29
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025
13:47
İOKBS SONUÇ TARİHİ: MEB ile 2025 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Bursluluk Sınavı bu ıl 27 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. 5.,6.,7.,8.,9.,10., ve 11. Sınıf düzeylerinin katılım gerçekleştirdiği sınavın sonuçları için araştırmalar hız kazandı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı kazanan öğrencilere eğitim bursuyla her ay düzenli olarak ödeme desteği sağlanacak. İlk burslar Ekim ayında hesaplara yatırılacak. Öğrenciler sonuçları MEB'in resmi sitesinden T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilecek. Peki, bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, İOKBS sonuç tarihi belli oldu mu?