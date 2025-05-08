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Haberler Yaşam İOKBS SONUÇ TARİHİ: MEB ile 2025 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 08.05.2025 06:29 Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 13:47

İOKBS SONUÇ TARİHİ: MEB ile 2025 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Bursluluk Sınavı bu ıl 27 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. 5.,6.,7.,8.,9.,10., ve 11. Sınıf düzeylerinin katılım gerçekleştirdiği sınavın sonuçları için araştırmalar hız kazandı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı kazanan öğrencilere eğitim bursuyla her ay düzenli olarak ödeme desteği sağlanacak. İlk burslar Ekim ayında hesaplara yatırılacak. Öğrenciler sonuçları MEB'in resmi sitesinden T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilecek. Peki, bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, İOKBS sonuç tarihi belli oldu mu?

İOKBS SONUÇ TARİHİ: MEB ile 2025 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

MEB İOKBS sınavı kılavuzuyla sonuç açıklanma tarihini duyurdu. 2025 yılında bursluluk sınavına giren adaylar için geri sayım başladı. 1 milyondan fazla öğrencini katılım sağladığı sınavın yayımlanan soru kitapçığı cevap anahtarı sorusu muhtemel puanlarını hesaplayan adaylar nihai sonuçlarını görmek istiyor. Peki, MEB bursluluk sınav sonuçları en zaman açıklanacak?

İOKBS SONUÇ TARİHİ: MEB ile 2025 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 2025 İOKBS sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak.

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İOKBS SONUÇ TARİHİ: MEB ile 2025 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

İOKBS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adaylar T.C. kimlik bilgisi ve doğum bilgisi tarihlerini girerek sınav sonuçlarına ulaşabileceklerdir.

İOKBS 2025 BURSLULUK SINAVI SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

İOKBS SONUÇ TARİHİ: MEB ile 2025 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

İOKBS SONUÇ TARİHİ: MEB ile 2025 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.