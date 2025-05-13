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Haberler Yaşam MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ NETLEŞTİ! 2. dönem 2. yazılı ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:24 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 23:24

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ NETLEŞTİ! 2. dönem 2. yazılı ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 2025 yılına ait ortak sınav tarihleri netleşti. Bu sınavlar, öğrencilerin çeşitli derslerdeki akademik bilgi ve becerilerini değerlendirmek amacıyla uygulanıyor. Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile Yabancı Dil dersleri için sınavlar iki aşamalı olarak yapılacak. Peki, bu yıl MEB ortak sınavları hangi tarihlerde gerçekleşecek, kılavuz yayınlandı mı?

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ NETLEŞTİ! 2. dönem 2. yazılı ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. ortak yazılı sınavların tarihlerini açıkladı. Geçtiğimiz yıl yalnızca 6. ve 9. sınıf öğrencilerinin Türkçe ve matematik derslerinde gerçekleştirilen ortak sınav uygulaması, bu yıl genişletildi. Yeni düzenlemeye göre, ortaokul 6. ve 7. sınıflar ile lise 9. ve 10. sınıf öğrencileri ortak sınavlara katılacak. Peki, bu sınavlar hangi tarihlerde yapılacak? İşte detaylar...

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ NETLEŞTİ! 2. dönem 2. yazılı ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

MEB ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. ortak sınavları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda 26 Mayıs - 13 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenecek.

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MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ NETLEŞTİ! 2. dönem 2. yazılı ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

2. DÖNEM 2. YAZILI SINAV TAKVİMİ

İkinci sınavlar; 6, 7 ve 10. sınıflar için gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu sene, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflar için düzenleniyor.

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ NETLEŞTİ! 2. dönem 2. yazılı ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

MEB 2. DÖNEM 2. YAZILI ORTAK SINAV KILAVUZU YAYINLANDI MI?
2. dönem 2. yazılı sınava ilişkin ortak sınav kılavuzu henüz yayınlanmadı. Ortak sınav kılavuzunun sınavlardan 10 gün önce erişime açılması bekleniyor.

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ NETLEŞTİ! 2. dönem 2. yazılı ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?
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