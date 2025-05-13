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MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ NETLEŞTİ! 2. dönem 2. yazılı ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:24
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
23:24
MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ NETLEŞTİ! 2. dönem 2. yazılı ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 2025 yılına ait ortak sınav tarihleri netleşti. Bu sınavlar, öğrencilerin çeşitli derslerdeki akademik bilgi ve becerilerini değerlendirmek amacıyla uygulanıyor. Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile Yabancı Dil dersleri için sınavlar iki aşamalı olarak yapılacak. Peki, bu yıl MEB ortak sınavları hangi tarihlerde gerçekleşecek, kılavuz yayınlandı mı?