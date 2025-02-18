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Haberler Yaşam MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025 || 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 18.02.2025 15:39 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 15:39

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025 || 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman yapılacak?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan yeni sınav takvimine göre, 2. dönem 1. yazılı sınav tarihleri belli oldu. MEB'in yayımladığı takvim doğrultusunda 2. dönem 1. ortak sınavlar 5. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm kademelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Peki, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman yapılacak? İşte, sınav takvimi...

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025 || 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda ikinci dönem eğitim öğretim faaliyetleri, 3 Şubat 2025 itibarıyla başladı. Kısa bir tatilin ardından yoğun bir döneme adım atan öğrenciler ve veliler, 2. dönem ilk yazılı sınavları için hazırlıklarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 5. sınıftan 12. sınıfa kadar olan tüm öğrenciler için ortak sınav tarihlerini açıkladı. İşte, güncel MEB ortak sınav takvimi...

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025 || 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman yapılacak?

MEB 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?
Yeni eğitim öğretim döneminde sınav uygulamaları daha geniş kapsamlı olacak. 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde, ülke genelinde toplamda 12, iller bazında ise 6 ortak yazılı sınav yapılması planlanıyor. Bu yıl, ortak sınavlar daha kapsamlı bir şekilde tüm ülke ve illerde uygulanacak şekilde düzenlendi.

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MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025 || 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman yapılacak?

TAKVİM DUYURULDU!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre 2. dönem 1. ortak sınavları mart ayında başlayacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları şu şekilde sıralandı;

6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,

7. sınıf fen bilimleri dersi için 17 Mart 2025 Pazartesi (il geneli ortak sınav),

7. sınıf İngilizce dersi için 19 Mart 2025 Çarşamba (il geneli ortak sınav),

7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,

7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,

10. sınıf coğrafya dersi için 19 Mart 2025 Çarşamba (il geneli ortak sınav)

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025 || 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman yapılacak?

SORU DAĞILIMLARI YAYIMLANDI!

MEB tarafında gerçekleştirilen ortak sınav dağılımları için 2024-2025. yılı 2. dönem soru dağılımları paylaşıldı.

ORTAK SINAV SORU DAĞILIMLARI

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025 || 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman yapılacak?

BU SENE KADEME SAYISI ARTIRILDI
Geçen yıl 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.

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