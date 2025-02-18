MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025 || 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman yapılacak?

MEB 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?

Yeni eğitim öğretim döneminde sınav uygulamaları daha geniş kapsamlı olacak. 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde, ülke genelinde toplamda 12, iller bazında ise 6 ortak yazılı sınav yapılması planlanıyor. Bu yıl, ortak sınavlar daha kapsamlı bir şekilde tüm ülke ve illerde uygulanacak şekilde düzenlendi.