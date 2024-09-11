Giriş Tarihi: 11.09.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
09:37
MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2024-2025 | Kademe sayısı arttırıldı! MEB ortak sınavları ne zaman, hangi sınıflar için geçerli?
MEB ortak sınav, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul ve liselerde uygulanan bir sınav sistemidir. 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibarıyla ilk kez uygulanmaya başlanan sistem ile ülke genelinde aynı tarihte ve aynı sorularla ortak sınavlar düzenleniyor. Yapılan açıklamaya göre MEB ortak sınav sistemi bu yıl da uygulanmaya devam edilecek. Peki, MEB ortak sınavları ne zaman yapılacak, hangi sınıflar için geçerli? İşte, 2024-2025 MEB ortak sınav tarihleri ve detaylar...