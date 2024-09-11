Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 11.09.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 09:37

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2024-2025 | Kademe sayısı arttırıldı! MEB ortak sınavları ne zaman, hangi sınıflar için geçerli?

MEB ortak sınav, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul ve liselerde uygulanan bir sınav sistemidir. 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibarıyla ilk kez uygulanmaya başlanan sistem ile ülke genelinde aynı tarihte ve aynı sorularla ortak sınavlar düzenleniyor. Yapılan açıklamaya göre MEB ortak sınav sistemi bu yıl da uygulanmaya devam edilecek. Peki, MEB ortak sınavları ne zaman yapılacak, hangi sınıflar için geçerli? İşte, 2024-2025 MEB ortak sınav tarihleri ve detaylar...

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2024-2025 | Kademe sayısı arttırıldı! MEB ortak sınavları ne zaman, hangi sınıflar için geçerli?

Yaklaşık 20 milyon öğrenci 9 Eylül Pazartesi günü yeni eğitim öğretim yılına merhaba dedi. Bu kapsamda ise öğrenci ve öğretmenlerin gündeminde MEB ortak sınavlar yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz yı başlatılan "ülke genelinde ortak sınav" uygulamasının bu yıl daha kapsamlı işleneceğini açıklamıştı. Peki, MEB ortak sınavları ne zaman yapılacak, hangi sınıflar için geçerli?

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2024-2025 | Kademe sayısı arttırıldı! MEB ortak sınavları ne zaman, hangi sınıflar için geçerli?

MEB 2024-2025 ORTAK SINAV TAKVİMİ

Bakanlık, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:

  • 1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,
  • 1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,
  • 2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025,
  • 2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2024-2025 | Kademe sayısı arttırıldı! MEB ortak sınavları ne zaman, hangi sınıflar için geçerli?

ORTAK SINAVLARIN YAPILACAĞI KADEME SAYISI ARTIRILDI

Geçen yıl 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.

Bakanlığın bu yıl belirlediği kademe ve derslerdeki ortak sınav takvimi şöyle:

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2024-2025 | Kademe sayısı arttırıldı! MEB ortak sınavları ne zaman, hangi sınıflar için geçerli?

2024-2025 MEB ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları:

  • 6. sınıf Türkçe dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,
  • 6. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,
  • 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,
  • 10. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,
MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2024-2025 | Kademe sayısı arttırıldı! MEB ortak sınavları ne zaman, hangi sınıflar için geçerli?

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları:

  • 7. sınıf Türkçe dersi için 30 Aralık 2024 Pazartesi,
  • 7. sınıf matematik dersi için 31 Aralık 2024 Salı,

SON DAKİKA