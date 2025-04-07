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MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2025: 2. Dönem 2. ortak yazılıları ne zaman, hangi tarihlerde düzenlenecek?
Giriş Tarihi: 07.04.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
13:58
MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2025: 2. Dönem 2. ortak yazılıları ne zaman, hangi tarihlerde düzenlenecek?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönemine ait ortak sınav takvimini duyurdu. Takvimin paylaşılmasının ardından özellikle 6, 7, 9 ve 10. sınıf öğrencileri ile veliler, Türkçe ve Matematik derslerine ait ortak sınavların ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. Peki, ikinci dönem ortak sınavlar hangi tarihlerde yapılacak?