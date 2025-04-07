MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2025: 2. Dönem 2. ortak yazılıları ne zaman, hangi tarihlerde düzenlenecek?

Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı (dinleme ve konuşma) olmak üzere iki aşamada yapılacak. Yazılı sınavlarda okuma ve yazma becerileri, uygulamalı sınavlarda ise dinleme ve konuşma becerileri ölçülecek.