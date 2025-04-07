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Haberler Yaşam MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2025: 2. Dönem 2. ortak yazılıları ne zaman, hangi tarihlerde düzenlenecek?
Giriş Tarihi: 07.04.2025 13:58 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 13:58

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2025: 2. Dönem 2. ortak yazılıları ne zaman, hangi tarihlerde düzenlenecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönemine ait ortak sınav takvimini duyurdu. Takvimin paylaşılmasının ardından özellikle 6, 7, 9 ve 10. sınıf öğrencileri ile veliler, Türkçe ve Matematik derslerine ait ortak sınavların ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. Peki, ikinci dönem ortak sınavlar hangi tarihlerde yapılacak?

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2025: 2. Dönem 2. ortak yazılıları ne zaman, hangi tarihlerde düzenlenecek?

Okullarda 2. dönem 2. ortak sınav heyecanı başladı. Ortaokul ve lise öğrencilerinin katılacağı sınavların tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. 2. dönemin ilk sınavları, 24-28 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Şimdi ise gözler kalan sınavların tarihlerine çevrildi. Peki, ikinci dönem ortak sınavlar hangi tarihlerde yapılacak? İşte ayrıntılar...

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2025: 2. Dönem 2. ortak yazılıları ne zaman, hangi tarihlerde düzenlenecek?

2. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2. döneme ait 2. ortak yazılı sınavlar 26 Mayıs-13 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak. İkinci sınavlar; 6, 7 ve 10. sınıflar için gerçekleştirilecek.

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MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2025: 2. Dönem 2. ortak yazılıları ne zaman, hangi tarihlerde düzenlenecek?

KAPSAM GENİŞLETİLDİ!

Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanıyor.

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2025: 2. Dönem 2. ortak yazılıları ne zaman, hangi tarihlerde düzenlenecek?

Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı (dinleme ve konuşma) olmak üzere iki aşamada yapılacak. Yazılı sınavlarda okuma ve yazma becerileri, uygulamalı sınavlarda ise dinleme ve konuşma becerileri ölçülecek.

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2025: 2. Dönem 2. ortak yazılıları ne zaman, hangi tarihlerde düzenlenecek?

Dinleme ve konuşma sınavları ilgili dersin yazılı sınavından önce veya sonra yapılabilecek. Konuşma sınavları için belirli bir tarih aralığı olmaksızın sınav sürece yayılarak gerçekleştirilecek.

Beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar, teknoloji ve tasarım, müzik ve atölye dersleri gibi uygulamalı derslerin sınavları tüm şubelerde aynı kazanımı ölçecek şekilde yapılacak.