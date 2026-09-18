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MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2026-2027: 1. dönem ortak sınavlar ne zaman yapılacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 18.09.2026 14:23
MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2026-2027: 1. dönem ortak sınavlar ne zaman yapılacak, hangi tarihte?
2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin sınav takvimi de netleşmeye başladı. MEB tarafından açıklanan programda 1. dönem yapılacak ülke geneli ortak yazılıların tarihleri ile sınava girecek sınıf düzeyleri belli oldu. Peki, ortak sınavlar ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, MEB takvimi...