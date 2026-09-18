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Giriş Tarihi: 18.09.2026 14:23

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2026-2027: 1. dönem ortak sınavlar ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin sınav takvimi de netleşmeye başladı. MEB tarafından açıklanan programda 1. dönem yapılacak ülke geneli ortak yazılıların tarihleri ile sınava girecek sınıf düzeyleri belli oldu. Peki, ortak sınavlar ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, MEB takvimi...

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MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2026-2027: 1. dönem ortak sınavlar ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığının ülke genelinde uygulanacak ortak yazılı sınavlar için hazırladığı takvimle birlikte öğrencilerin hangi günlerde sınava gireceği belli oldu. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk döneminde uygulanacak ortak sınavlarda sınıf ve derslere göre farklı tarihlerde oturumlar yapılacak.

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2026-2027: 1. dönem ortak sınavlar ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

1. DÖNEM ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB'in yayımladığı takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ortak yazılıları 11 ve 12 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak. Birinci dönemin ikinci ortak sınavları ise 5 ve 6 Ocak 2027 günlerinde uygulanacağı açıklandı..

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MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2026-2027: 1. dönem ortak sınavlar ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

HANGİ SINIFLAR ORTAK SINAVA GİRECEK?

2026-2027 döneminde ülke genelinde 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde toplam 8 ortak yazılı sınav gerçekleştirilecek. Böylece hem ortaokul hem de lise öğrencileri belirlenen derslerden aynı tarihlerde sınava katılacak.

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MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2026-2027: 1. dönem ortak sınavlar ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

1. DÖNEM ORTAK SINAV TARİHLERİ

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk döneminde ortak yazılılar kasım ve ocak aylarında yapılacak.

  • 6. sınıf Matematik: 11 Kasım 2026 Çarşamba
  • 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 12 Kasım 2026 Perşembe
  • 7. sınıf Türkçe: 5 Ocak 2027 Salı
  • 9. sınıf Matematik: 6 Ocak 2027 Çarşamba
MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2026-2027: 1. dönem ortak sınavlar ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

2. DÖNEM ORTAK SINAV TARİHLERİ

İkinci dönemde ise ortak sınavlar nisan ve haziran aylarında uygulanacak.

  • 7. sınıf Matematik: 6 Nisan 2027 Salı
  • 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 7 Nisan 2027 Çarşamba
  • 6. sınıf Türkçe: 8 Haziran 2027 Salı
  • 10. sınıf Matematik: 9 Haziran 2027 Çarşamba
MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2026-2027: 1. dönem ortak sınavlar ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

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