MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2026-2027: 1. dönem ortak sınavlar ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığının ülke genelinde uygulanacak ortak yazılı sınavlar için hazırladığı takvimle birlikte öğrencilerin hangi günlerde sınava gireceği belli oldu. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk döneminde uygulanacak ortak sınavlarda sınıf ve derslere göre farklı tarihlerde oturumlar yapılacak.