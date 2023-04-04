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Giriş Tarihi: 04.04.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 10:43

MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları 2023 açıklandı mı, sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

MEB personel alımı sonuçları 2023 için bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı 2023 hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Merkez ve Taşra teşkilatlarına toplam 5 bin personel alımı başvuruları 30 Mart'ta sona erdi. Bu noktada 5 bin MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir sorusu yanıt arıyor. Merkez Taşra Teşkilatına 250 büro personeli ve 4 avukat alımı; Taşra Teşkilatında ise 4.000 büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire ve 21 avukat personel alımı yapılacak. Peki, MEB 5 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar

MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları 2023 açıklandı mı, sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Taşra ve Merkez teşkilatlarında toplamda 5 bin personel alımı başvuruları 30 Mart 2023 tarihinde sona erdi. Buna göre başvuran adaylar, "MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar

MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları 2023 açıklandı mı, sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

MEB 5 BİN PERSONEL ALACAK!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.

Özer, açıklamasında öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendirme yapılacağını vurguladı.

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MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları 2023 açıklandı mı, sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

Yapılan açıklamaya göre Merkez Taşra Teşkilatına 250 büro personeli ve 4 avukat alımı yapılacak.

Taşra Teşkilatında ise 4.000 büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire ve 21 avukat istihdam edilecek.

MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları 2023 açıklandı mı, sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILMI 2023

MEB, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere

250 büro personeli,

4 avukat;

MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları 2023 açıklandı mı, sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere

4 bin büro personeli,

100 mühendis,

125 diyetisyen,

500 hemşire,

21 avukat

olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek.

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