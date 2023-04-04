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Giriş Tarihi: 04.04.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 10:43

MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları 2023 açıklandı mı, sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

MEB personel alımı sonuçları 2023 için bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı 2023 hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Merkez ve Taşra teşkilatlarına toplam 5 bin personel alımı başvuruları 30 Mart'ta sona erdi. Bu noktada 5 bin MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir sorusu yanıt arıyor. Merkez Taşra Teşkilatına 250 büro personeli ve 4 avukat alımı; Taşra Teşkilatında ise 4.000 büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire ve 21 avukat personel alımı yapılacak. Peki, MEB 5 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar