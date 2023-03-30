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Giriş Tarihi: 30.03.2023 15:21 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 15:21

MEB personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS-2023/4 5 bin MEB personel alımı başvuru sonuçları sorgula

MEB personel alımı başvuru sonuçları için tarih bilgisi araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı büro personeli, avukat, mühendis, diyetisyen, hemşire pozisyonları için tercih işlemleri 24 Mart 2023 tarihinde başladı ve 30 Mart'ta sona erecek. Bakanlık bünyesinde görev almak için başvurularını gerçekleştiren adaylar, 5 bin MEB personel alımı tercih sonuçları sorgulama işlemleri için geri sayıma geçti. Bu noktada; "2023 MEB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, MEB 5 bin personel alımı sonuçları son durum ve başvuru detayları.

MEB personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS-2023/4 5 bin MEB personel alımı başvuru sonuçları sorgula

MEB personel alımı sonuçları 2023 için araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere büro personeli, avukat, mühendis, diyetisyen, hemşire alımı yapılacak. Toplam 5 bin sözleşmeli personel alımı için 24 Mart'ta başlayan tercih başvuruları, 30 Mart bugün sona erecek. KPSS-2023/4 tercih kılavuzuna göre başvurularını gerçekleştiren adaylar, MEB personel alımı tercih sonuçları sorgulama işlemlerine başladı. Peki, 2023 MEB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MEB 5 bin personel alımı başvuru sonuçları son gelişmeler.

MEB personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS-2023/4 5 bin MEB personel alımı başvuru sonuçları sorgula

MEB 5 BİN PERSONEL ALACAK!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.

Özer, açıklamasında öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendirme yapılacağını vurguladı.

Yapılan açıklamaya göre Merkez Taşra Teşkilatına 250 büro personeli ve 4 avukat alımı yapılacak.

Taşra Teşkilatında ise 4.000 büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire ve 21 avukat istihdam edilecek.

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MEB personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS-2023/4 5 bin MEB personel alımı başvuru sonuçları sorgula

MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILMI 2023

MEB, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere

250 büro personeli,

4 avukat;

taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere

4 bin büro personeli,

100 mühendis,

125 diyetisyen,

500 hemşire,

21 avukat

olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek.

MEB personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS-2023/4 5 bin MEB personel alımı başvuru sonuçları sorgula

MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 5 bin sözleşmeli personel alımı için tercih başvuruları 24-30 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar tercihlerini 24-30 Mart 2023 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebilecek. İnternetten tercih gönderme işlemleri 30 Mart 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, KPSS-2023/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapılacak.

Yerleştirme ücreti 30,00 TL'dir.

MEB personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS-2023/4 5 bin MEB personel alımı başvuru sonuçları sorgula

MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı 5 bin personel alımı tercih başvuruları 30 Mart 2023 tarihinde sona erecek. Tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda ise resmi bir açıklama gelmedi.

Konu ile ilgil bir gelişme yaşandığında haberimizde yer verilecektir.

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