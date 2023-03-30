Haberler Yaşam MEB personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS-2023/4 5 bin MEB personel alımı başvuru sonuçları sorgula

Giriş Tarihi: 30.03.2023 15:21 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 15:21

MEB personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS-2023/4 5 bin MEB personel alımı başvuru sonuçları sorgula

MEB personel alımı başvuru sonuçları için tarih bilgisi araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı büro personeli, avukat, mühendis, diyetisyen, hemşire pozisyonları için tercih işlemleri 24 Mart 2023 tarihinde başladı ve 30 Mart'ta sona erecek. Bakanlık bünyesinde görev almak için başvurularını gerçekleştiren adaylar, 5 bin MEB personel alımı tercih sonuçları sorgulama işlemleri için geri sayıma geçti. Bu noktada; "2023 MEB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, MEB 5 bin personel alımı sonuçları son durum ve başvuru detayları.