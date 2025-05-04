MEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı 2025 | Resmi Gazete’de yayılmandı! Bilişim Personeli alımı ne zaman?

2023 ve 2024 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.)