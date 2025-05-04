Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı 2025 | Resmi Gazete'de yayılmandı! Bilişim Personeli alımı ne zaman?
Giriş Tarihi: 04.05.2025 07:08 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 07:08

MEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı 2025 | Resmi Gazete'de yayılmandı! Bilişim Personeli alımı ne zaman?

4 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları yayımlandı. İlanlar bölümünde, çeşitli ilanlar kısmında Millî Eğitim Bakanlığından Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı giriş sınav ilanı duyuruldu. İş arayışında olanların ilgisini çeken ilanın detayları paylaşıldı. Peki, MEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı ne zaman, şartlar neler? İşte, detaylar...

MEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı 2025 | Resmi Gazete’de yayılmandı! Bilişim Personeli alımı ne zaman?

MEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı ilanı yayımladı! Başvuruda bulunmak isteyenlerin odaklandığı ilana göre Proje Yöneticisi, Kıdemli Veri Analisti, Veri Analisti ve İş Analisti olmak üzere toplama 5 personel alınacak. 2023 ve 2024 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan puanlar dikkate alınacak. Peki, 2025 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı ne zaman, nasıl başvuru yapılır?

MEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı 2025 | Resmi Gazete’de yayılmandı! Bilişim Personeli alımı ne zaman?

Millî Eğitim Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Bakanlığımız emrinde istihdam edilmek üzere 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8'inci maddesi uyarınca;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı 2025 | Resmi Gazete’de yayılmandı! Bilişim Personeli alımı ne zaman?

2023 ve 2024 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.)

MEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı 2025 | Resmi Gazete’de yayılmandı! Bilişim Personeli alımı ne zaman?

yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından 09 - 11 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 5 (beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Yapılacak olan sınava ilişkin kılavuz www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr adresinde ve Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacaktır.

MEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı 2025 | Resmi Gazete’de yayılmandı! Bilişim Personeli alımı ne zaman?

SINAV TAKVİMİ

İnternet Başvuru Tarihleri: 26 - 30 Mayıs 2025

Sınava Girecek Adayların İlanı: 27 Haziran 2025

Sözlü/Uygulamalı Sınav Tarihleri: 09 - 11 Temmuz 2025