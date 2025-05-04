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MEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı 2025 | Resmi Gazete'de yayılmandı! Bilişim Personeli alımı ne zaman?
Giriş Tarihi: 04.05.2025 07:08
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025
07:08
4 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları yayımlandı. İlanlar bölümünde, çeşitli ilanlar kısmında Millî Eğitim Bakanlığından Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı giriş sınav ilanı duyuruldu. İş arayışında olanların ilgisini çeken ilanın detayları paylaşıldı. Peki, MEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı ne zaman, şartlar neler? İşte, detaylar...