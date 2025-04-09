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Giriş Tarihi: 09.04.2025 09:23 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 09:23

MEB TATİL TAKVİMİ 2024-2025: Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? İşte 2. dönem karne günü

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 3 Şubat Pazartesi günü itibarıyla başladı. Öğrenciler, Ramazan Bayramı ile birleşen ara tatilde 9 günlük bir mola vererek dinlenme fırsatı buldu. Bu aranın ardından dersler 7 Nisan'da yeniden başlayacak. Peki, okullar ne zaman kapanacak, karneler hangi tarihte dağıtılacak? İşte okulların kapanış tarihiyle ilgili merak edilen detaylar…

MEB TATİL TAKVİMİ 2024-2025: Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? İşte 2. dönem karne günü

Öğrencilerin hem dinlenip hem de bayram sevincini doyasıya yaşadığı ara tatilin ardından, yaz tatili için geri sayım başladı. Eğitim öğretim yılının son dönemine girilirken, karne günü ve okulların kapanış tarihi Milli Eğitim Bakanlığı'nın takviminde netleşti. Öğrenciler ve veliler, yaz tatili planlarını yaparken yeni eğitim yılı hazırlıklarını da şimdiden düşünmeye başladı. Peki, okullar ne zaman kapanacak, karneler hangi tarihte dağıtılacak? İşte yaz tatiline dair merak edilen güncel detaylar...

MEB TATİL TAKVİMİ 2024-2025: Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? İşte 2. dönem karne günü

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, yaz tatili 20 Haziran 2025 Cuma günü öğrencilerin karnelerini almasıyla başlayacak. Okulların kapanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve öğretmen, uzun bir eğitim maratonunun ardından dinlenme fırsatı bulacak. Yeni eğitim öğretim yılı ise Eylül ayında başlayacak ve takvime uygun şekilde duyurulacak.

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MEB TATİL TAKVİMİ 2024-2025: Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? İşte 2. dönem karne günü

MEB'DEN YAZ TATİLİ AÇIKLAMASI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün bazı basın ve yayın organlarında, "MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" başlıklı haberin yer aldığı belirtildi. Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi"nin, 28 Mayıs 2024'te kamuoyuyla paylaşıldığı ve eğitim öğretim süreçlerinin açıklanan takvim doğrultusunda devam ettiği vurgulandı.

MEB TATİL TAKVİMİ 2024-2025: Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? İşte 2. dönem karne günü

Duyuruda, şu ifadeler kullanıldı:

"Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran'da sona erecektir. İlgili '2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi', kamuoyuna duyurulduğu günden beri 'https://www.meb.gov.tr/2024-2025-egitim-ogretim-yili-takvimi-aciklandi/haber/33888/tr' adresinde yayında olmasına rağmen yapılan haberler ya özensizce ya da art niyetlidir. Kaynağından araştırılmadan veya kasıtlı olarak asılsız iddialar içeren, yalan ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun gündemini meşgul eden, milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velimizi yanlış yönlendiren bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir."

MEB TATİL TAKVİMİ 2024-2025: Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? İşte 2. dönem karne günü

MEB 2024-2025 TATİL TAKVİMİ

MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025

İkinci ara tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025

Okulların kapanışı: 20 Haziran 2025