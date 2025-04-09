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MEB TATİL TAKVİMİ 2024-2025: Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? İşte 2. dönem karne günü
Giriş Tarihi: 09.04.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
09:23
MEB TATİL TAKVİMİ 2024-2025: Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? İşte 2. dönem karne günü
2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 3 Şubat Pazartesi günü itibarıyla başladı. Öğrenciler, Ramazan Bayramı ile birleşen ara tatilde 9 günlük bir mola vererek dinlenme fırsatı buldu. Bu aranın ardından dersler 7 Nisan'da yeniden başlayacak. Peki, okullar ne zaman kapanacak, karneler hangi tarihte dağıtılacak? İşte okulların kapanış tarihiyle ilgili merak edilen detaylar…