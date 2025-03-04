MEB TATİL TAKVİMİ 2025: Nisan ara tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor, toplamda kaç gün sürecek?

2024-2025 eğitim ve öğretim yılı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tatil takvimi

Ders Yılı Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Başlangıç: 9 Eylül 2024 Pazartesi

Bitiş: 20 Haziran 2025 Cuma

Birinci Dönem:

Başlangıç: 9 Eylül 2024

İlk Ara Tatil: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl Tatili (15 Tatil): 20-31 Ocak 2025

Dönem Sonu: 20 Ocak 2025

İkinci Dönem:

Başlangıç: 3 Şubat 2025

İkinci Ara Tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025

Dönem Sonu: 20 Haziran 2025