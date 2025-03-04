Haberler
Yaşam
MEB TATİL TAKVİMİ 2025: Nisan ara tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor, toplamda kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 04.03.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
09:33
MEB TATİL TAKVİMİ 2025: Nisan ara tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor, toplamda kaç gün sürecek?
Birinci dönem eğitim öğretim faaliyetlernin yoğun geçmesinin ardından, ikinci döneme hızla başlayan öğrenciler ve öğretmenler, Nisan ayında yapılacak ara tatili dört gözle beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için açıkladığı takvime göre, Nisan ayındaki ara tatil, hem öğrenciler hem de öğretmenler için derslere kısa bir ara verip yenilenme fırsatı sunacak. Peki, bu yılki ikinci ara tatil ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte tatil takvimine dair ayrıntılar...