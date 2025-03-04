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Haberler Yaşam MEB TATİL TAKVİMİ 2025: Nisan ara tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor, toplamda kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 04.03.2025 09:33 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 09:33

MEB TATİL TAKVİMİ 2025: Nisan ara tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor, toplamda kaç gün sürecek?

Birinci dönem eğitim öğretim faaliyetlernin yoğun geçmesinin ardından, ikinci döneme hızla başlayan öğrenciler ve öğretmenler, Nisan ayında yapılacak ara tatili dört gözle beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için açıkladığı takvime göre, Nisan ayındaki ara tatil, hem öğrenciler hem de öğretmenler için derslere kısa bir ara verip yenilenme fırsatı sunacak. Peki, bu yılki ikinci ara tatil ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte tatil takvimine dair ayrıntılar...

MEB TATİL TAKVİMİ 2025: Nisan ara tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor, toplamda kaç gün sürecek?

İkinci dönem eğitim faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiği şu günlerde, milyonlarca öğrenci Nisan ayında yapılacak ara tatili heyecanla bekliyor. 2024-2025 eğitim-öğretim yılına ait takvime göre, bu kısa tatil, öğrenciler için hem dinlenme hem de kalan döneme hazırlık yapma açısından önemli bir fırsat sunuyor. Peki, Nisan ayında hangi tarihlerde ara tatil başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre belirlenen ara tatil süreci hakkında tüm detaylar...

MEB TATİL TAKVİMİ 2025: Nisan ara tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor, toplamda kaç gün sürecek?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Bu tarihler arasında öğrenciler, eğitim-öğretim hayatlarına kısa bir ara verecek.

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MEB TATİL TAKVİMİ 2025: Nisan ara tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor, toplamda kaç gün sürecek?

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Öğrenciler, hafta sonu tatiliyle birlikte toplamda 9 gün sürecek bir dinlenme döneminin ardından, 7 Nisan Pazartesi günü eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecekler.

MEB TATİL TAKVİMİ 2025: Nisan ara tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor, toplamda kaç gün sürecek?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve 20 Haziran 2025'te tamamlanacaktır.

MEB TATİL TAKVİMİ 2025: Nisan ara tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor, toplamda kaç gün sürecek?

2024-2025 eğitim ve öğretim yılı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tatil takvimi

Ders Yılı Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Başlangıç: 9 Eylül 2024 Pazartesi
Bitiş: 20 Haziran 2025 Cuma

Birinci Dönem:
Başlangıç: 9 Eylül 2024
İlk Ara Tatil: 11-15 Kasım 2024
Yarıyıl Tatili (15 Tatil): 20-31 Ocak 2025
Dönem Sonu: 20 Ocak 2025

İkinci Dönem:
Başlangıç: 3 Şubat 2025
İkinci Ara Tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025
Dönem Sonu: 20 Haziran 2025

Resmi Tatil Günleri ve Durumu:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Öğrenciler okuldaki törenlere katıldıkları için bu gün iş günü olarak sayılmaktadır.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Öğrenciler okuldaki törenlere katıldıkları için bu gün iş günü olarak sayılmaktadır.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Öğrenciler okuldaki törenlere katıldıkları için bu gün iş günü olarak sayılmaktadır.
Ramazan Bayramı Tatili: 29, 30, 31 Mart ve 1 Nisan 2025 tarihlerinde olup 3,5 gündür. Bu tatilin 2 günü iş gününe denk gelmektedir.
Kurban Bayramı Tatili: 5-9 Haziran 2025 tarihlerinde olup 4,5 gündür. Bu tatilin 2,5 günü iş gününe denk gelmektedir.