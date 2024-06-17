MEB ücretsiz yaz okulları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak? MEB açıkladı! 2024 ücretsiz yaz okulu bilgileri

MEB ÜCRETSİZ YAZ KURSLARI NE ZAMAN?

Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki kurslar, il ve ilçe merkez komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde açılacak. Kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerden kurs ücreti alınmayacak.

Yaz okullarının yanında ortaokul 8, lise 11 ve 12. sınıf öğrencileri için akademik derslere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları verilecek. Mezunlara yönelik kurslar ise halk eğitimi merkezlerinde verilecek.

Kurslar, 1 Temmuz'da başlatılıp 29 Ağustos'ta tamamlanacak. 2 Eylül itibarıyla eğitim öğretim dönemi destekleme ve yetiştirme kursları açılacak.