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Giriş Tarihi: 17.06.2024 06:25 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 06:25

MEB ücretsiz yaz okulları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak? MEB açıkladı! 2024 ücretsiz yaz okulu bilgileri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024 yılı yaz okulları tarihleri ve detayları duyuruldu. 2023-2024 eğitim öğretim yılı sonlandı. Öğrenciler karnelerini aldı. Yaz tatilini değerlendirmek isteyen öğrenciler için ücretsiz yaz okulu açılacağı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki kurslar, il ve ilçe merkez komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde açılacak. Peki, ücretsiz yaz okulları ne zaman açılacak? İşte detaylar

MEB ücretsiz yaz okulları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak? MEB açıkladı! 2024 ücretsiz yaz okulu bilgileri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaz tatilini değerlendirmek isteyen öğrenciler için ücretsiz yaz okulu açılacağı duyuruldu. Bakanlık tarafından belirlenen il,ilçelerde merkezlerde gerçekleştirilecek kurslar için detaylar araştırılmaya başladı. Peki, MEB ücretsiz yaz kursları ne zaman?

MEB ücretsiz yaz okulları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak? MEB açıkladı! 2024 ücretsiz yaz okulu bilgileri

MEB ÜCRETSİZ YAZ KURSLARI NE ZAMAN?

Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki kurslar, il ve ilçe merkez komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde açılacak. Kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerden kurs ücreti alınmayacak.
Yaz okullarının yanında ortaokul 8, lise 11 ve 12. sınıf öğrencileri için akademik derslere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları verilecek. Mezunlara yönelik kurslar ise halk eğitimi merkezlerinde verilecek.
Kurslar, 1 Temmuz'da başlatılıp 29 Ağustos'ta tamamlanacak. 2 Eylül itibarıyla eğitim öğretim dönemi destekleme ve yetiştirme kursları açılacak.

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MEB ücretsiz yaz okulları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak? MEB açıkladı! 2024 ücretsiz yaz okulu bilgileri

YAZ OKULU PROGRAMI NASIL OLACAK?

Yaz döneminde ortaokul 8, lise 11 ve 12. sınıf öğrencileri için de ayrıca akademik derslere yönelik destekleme yetiştirme kursları verilecek. Yaz döneminde bir dersten haftada 6 saat destekleme ve yetiştirme kursu açılabilecek.

Yaz okulu kapsamında açılan kurslar, saat 13.30'dan sonra ve haftada 5 gün planlanacak. Bir dersten günlük 2 saatten fazla planlama yapılamayacak. Kursların süresi 4 haftadan az, 8 haftadan fazla olmayacak.

MEB ücretsiz yaz okulları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak? MEB açıkladı! 2024 ücretsiz yaz okulu bilgileri

Yaz okullarında öğrencilere farklı seçenekler sunulacak

Yaz okulu kapsamında, 2. sınıftan itibaren tüm sınıf kademelerinde öğrenim gören öğrenciler, en fazla 2 alanda ders seçebilecek.

Bu kapsamda, yaz okullarında ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki kurslar, sınıflar düzeyinde oluşturulan gruplar şeklinde açılacak.

Yaz okulu kursları "spor", "görsel sanatlar", "müzik" ve "bilişim" olmak üzere 4 dalda seçilebilecek.

Yaz okulları kapsamında "spor" alanını seçecek öğrencilere atletizm, basketbol, okçuluk, futbol, yüzme, voleybol, hentbol, masa tenisi, halk oyunları, satranç tercihleri sunulacak.

MEB ücretsiz yaz okulları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak? MEB açıkladı! 2024 ücretsiz yaz okulu bilgileri

"Görsel sanatlar" alanında ise resim, ebru sanatı, sanat ve tasarım, hat sanatı ve fotoğrafçılık seçilebilecek.

"Müzik" alanında gitar, keman, piyano/org, bağlama/saz, ud/kanun, Türk halk müziği, Türk sanat müziği, melodika alternatifleri olacak.

"Bilişim" seçecek öğrenciler için ise yazılım, robotik kodlama, ofis programları, arduino programlama, bilgisayarda döküman hazırlama ve bilgisayara giriş dersleri olacak.

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