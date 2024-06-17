MEB ücretsiz yaz okulları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak? MEB açıkladı! 2024 ücretsiz yaz okulu bilgileri

Yaz okullarında öğrencilere farklı seçenekler sunulacak
Yaz okulu kapsamında, 2. sınıftan itibaren tüm sınıf kademelerinde öğrenim gören öğrenciler, en fazla 2 alanda ders seçebilecek.
Bu kapsamda, yaz okullarında ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki kurslar, sınıflar düzeyinde oluşturulan gruplar şeklinde açılacak.
Yaz okulu kursları "spor", "görsel sanatlar", "müzik" ve "bilişim" olmak üzere 4 dalda seçilebilecek.
Yaz okulları kapsamında "spor" alanını seçecek öğrencilere atletizm, basketbol, okçuluk, futbol, yüzme, voleybol, hentbol, masa tenisi, halk oyunları, satranç tercihleri sunulacak.