MEB'den yüz yüze sınavlar açıklaması: Lise ve ortaokul sınavları ertelendi mi, iptal mi? 4. 5. 6. 7. 8. sınıf ortaokul sınavları ve 9. 10. 11. 12. sınıf lise sınavları ne zaman olacak?

Son dakika haberleri... Koronavirüs salgının ilerlemesine bağlı olarak bir dizi yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Yüz yüze eğitime devam eden ortaokul ve liselerde yüz yüze sınavlar hakkında yeni kararlar alındı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan son dakika kararlarında, ortaokul 4. 5. 6. 7. 8. sınıf sınavları ile lise 9. 10. 11. 12. sınıf sınavları için güncelleme yapıldı. Bakanlık tarafından illere yazı gönderilirken öğrenciler ve veliler tarafından lise ve ortaokul sınavları ertelendi mi, iptal mi oldu sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

2021 LİSE VE ORTAOKUL SINAVLARI NE ZAMAN OLACAK, İPTAL Mİ?

Söz konusu yazıda MEB'in, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde bütün risk gruplarındaki illerde tüm sınavların yüz yüze gerçekleştirileceğine ilişkin 2 Mart'ta illere yazı gönderdiği ancak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, "düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli" illerdeki vaka artışı ve salgının seyri göz önünde bulundurularak yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların yapılacağı ifade edildi.

İşte, 4. 5. 6. 7. 8. sınıf ortaokul sınavları ve 9. 10. 11. 12. sınıf lise sınavlarında son durum;