Haberler Yaşam Meclis ne zaman açılacak, milli yas bitti mi? Deprem sonrası TBMM ne zaman açılacak, hangi tarihte?

Giriş Tarihi: 14.02.2023 15:39 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 15:39

7.7 ve 7.6'lık şiddetleriyle yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremi sonrası milli yas ve afet bölgesinde geçerli olmak üzere OHAL ilan edildi. İlanların ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına da ara verildi. Şimdi EYT yasası, deprem, yargı paketi gibi konular için Meclis ne zaman açılacak, milli yas bitti mi sorularına yanıt arıyor. Peki, TBMM ne zaman açılacak, hangi tarihte? İşte, Meclis ne zaman açılacak sorusuna AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan yanıt!