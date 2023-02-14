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Haberler Yaşam Meclis ne zaman açılacak, milli yas bitti mi? Deprem sonrası TBMM ne zaman açılacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 14.02.2023 15:39 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 15:39

Meclis ne zaman açılacak, milli yas bitti mi? Deprem sonrası TBMM ne zaman açılacak, hangi tarihte?

7.7 ve 7.6'lık şiddetleriyle yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremi sonrası milli yas ve afet bölgesinde geçerli olmak üzere OHAL ilan edildi. İlanların ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına da ara verildi. Şimdi EYT yasası, deprem, yargı paketi gibi konular için Meclis ne zaman açılacak, milli yas bitti mi sorularına yanıt arıyor. Peki, TBMM ne zaman açılacak, hangi tarihte? İşte, Meclis ne zaman açılacak sorusuna AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan yanıt!

Meclis ne zaman açılacak, milli yas bitti mi? Deprem sonrası TBMM ne zaman açılacak, hangi tarihte?

Meclis ne zaman açılacak sorusu EYT yasası başta olmak üzere tüm alınacak kararlar için yanıt arıyor. 10 ilde 30 binden fazla can kaybına neden olan asrın felaketi Kahramanmaraş depremi ile sosyal hayatta birçok alan etkilendi. Şimdi TBMM ne zaman açılacak, milli yas bitti mi soruları gündemdeki yerini koruyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak, hangi tarihte? İşte, detaylar…

Meclis ne zaman açılacak, milli yas bitti mi? Deprem sonrası TBMM ne zaman açılacak, hangi tarihte?

MECLİS'İN AÇILIŞ TARİHİNİ PAYLAŞTI

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TBMM açılış tarihine dikkat çekti:

Elitaş açıklamasında, "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz.

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Meclis ne zaman açılacak, milli yas bitti mi? Deprem sonrası TBMM ne zaman açılacak, hangi tarihte?

Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Meclis ne zaman açılacak, milli yas bitti mi? Deprem sonrası TBMM ne zaman açılacak, hangi tarihte?

EYT NE OLDU, ERTELENDİ Mİ?

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinin bu hafta yasalaşması bekleniyordu ancak Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından milli yas ve afet bölgeleri için OHAL ilan edildi.

Böylece yasanın TBMM sürecinin bir süre daha uzaması bekleniyor.

Meclis ne zaman açılacak, milli yas bitti mi? Deprem sonrası TBMM ne zaman açılacak, hangi tarihte?

KABİNE DEPREM GÜNDEMİYLE TOPLANIYOR!

Sınır güvenliği sorunu olmadığını ifade eden Fuat Oktay, "Bugün (14 Şubat) Cumhurbaşkanımız başkanlığında Kabine toplanacak ve gündemimiz yaşadığımız afet olacak. Güvenlikle alakalı bazı haberler çıkıyor.

Göç dalgası ile alakalı. Güvenlik zafiyeti söz konusu olamaz. Sahada jandarma ve polis olarak 130 bini aşkın personel bulunmakta ve ilave Türk Silahlı Kuvvetlerinden sınırsız sayıda personel var.

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