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Haberler Yaşam Mehmed Fetihler Sultanı 29. bölüm izle! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle full HD
Giriş Tarihi: 24.12.2024 19:21 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 19:23

Mehmed Fetihler Sultanı 29. bölüm izle! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle full HD

Mehmed Fetihler Sultanı 29. bölüm izle TRT 1 ekranlarında takip ediliyor. Tarihi dizide Fatih Sultan Mehmed'in dönemine odaklanılıyor. Başrolünde Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı yapımda yeni bölüm izleniyor. İşte, Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz...

Mehmed Fetihler Sultanı 29. bölüm izle! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle full HD

Mehmed Fetihler Sultanı 29. bölüm izle araştırmaları hız kazandı. Dizi takipçileri her yeni bölüm için ekran başında yerini alıyor. TRT 1 dizi ekranı gündemde. İşte, Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle linki...

Mehmed Fetihler Sultanı 29. bölüm izle! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle full HD

MEHMED FETİHLER SULTANI 29. BÖLÜM İZLE

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

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Mehmed Fetihler Sultanı 29. bölüm izle! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle full HD

MEHMED FETİHLER SULTANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Konstantiniyye'yi fethetmek için her yolu deneyen Sultan Mehmed, Papa'dan yardım alan Guistiniani'nin Konstantiniyye'ye getirdiği yardımları durdurmak üzere kaptan-ı deryası Süleyman Paşa'yı görevlendirir. Kendisi de atını deniz kıyısına sürerek bu büyük deniz savaşını bizzat takip eder. Peki, Süleyman Paşa bu kritik görevde başarılı olabilecek midir?

Mehmed Fetihler Sultanı 29. bölüm izle! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle full HD

Öte yandan, dehlizlerdeki büyük kaya, Satılmış Ağa'nın ustalığı sayesinde aşılır ve Konstantiniyye'nin kapıları Mehmed'in taarruz planına açılır. Mehmed kurmaylarını toplar ve harekete geçme emri verir. Battal Bey, Saltuk ve Satılmış Ağa bu tehlikeli göreve talip olur. Ancak onları Konstantiniyye'de neler beklemektedir? Görev başarıyla tamamlanacak mı?

Bizans'ta ise büyük çalkantılar yaşanmaktadır. Konstantinos, Anna tarafından ihanete uğramış ve sırtından yaralanmıştır. Bu olayın ardından zindana atılan Anna'nın kaderi ne olacak? Guistiniani ile Anna arasındaki bağdan rahatsız olan Nadia ise intikam hırsıyla tehlikeli bir plan yapar. Nadia, Bizans'ı ve Guistiniani'yi hedef alan bu hamlesinde başarılı olabilecek mi?

Mehmed Fetihler Sultanı 29. bölüm izle! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle full HD

Kurtçu Doğan ile Kalender'in gerilimi giderek artmaktadır. Çandarlı'nın da desteğini alan Kalender, Yeniçeri Ağalığı görevi için elindeki tüm kozları oynamaktadır. Kurtçu ise yaptığı bir hamle üzerine Mehmed'i hayli sinirlendirir. Kurtçu Doğan'ın akıbeti ne olacak?

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