Mehmed Fetihler Sultanı 33. bölüm izle: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle full HD

TRT 1'in tarihi dizisi Mehmed Fetihler Sultanı, her hafta Salı akşamları izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Bu haftaki 33. bölümde, Baltaoğlu Süleyman çadırında kanlar içinde bulunur. Bu korkutucu olayın ardından Sultan Mehmed vakit kaybetmeden soruşturma emri verir. Sarayda ve cephede tansiyon yükselirken, gerçeklerin açığa çıkması büyük yankı uyandıracaktır. İşte, TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı 33. bölüm izle ekranı.