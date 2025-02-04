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Haberler Yaşam Mehmed Fetihler Sultanı 33. bölüm izle: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle full HD
Giriş Tarihi: 04.02.2025 19:19 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 19:19

Mehmed Fetihler Sultanı 33. bölüm izle: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle full HD

TRT 1'in tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 4 Şubat Salı günü 33. bölümüyle ekrana geliyor. Fatih Sultan Mehmet'in fetih yolundaki mücadelesi sürdüğü yapımın son bölümünde bir suikast soruşturması, taht oyunları ve fetih yolundaki zorluklar gerilimi artıracak. Bu haftaki bölümde sarsıcı gelişmeler yaşanacak, entrikalar ve çatışmalar artacak. İşte, TRT 1 ekranı ile Mehmed: Fetihler Sultanı 33. bölüm izle.

Mehmed Fetihler Sultanı 33. bölüm izle: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle full HD

TRT 1'in tarihi dizisi Mehmed Fetihler Sultanı, her hafta Salı akşamları izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Bu haftaki 33. bölümde, Baltaoğlu Süleyman çadırında kanlar içinde bulunur. Bu korkutucu olayın ardından Sultan Mehmed vakit kaybetmeden soruşturma emri verir. Sarayda ve cephede tansiyon yükselirken, gerçeklerin açığa çıkması büyük yankı uyandıracaktır. İşte, TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı 33. bölüm izle ekranı.

Mehmed Fetihler Sultanı 33. bölüm izle: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle full HD

MEHMED FETİHLER SULTANI 33. BÖLÜM İZLE

4 Şubat 2025 tarihili Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölümü saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında başlıyor. Diziyi izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

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Mehmed Fetihler Sultanı 33. bölüm izle: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle full HD

MEHMED FETİHLER SULTANI 33. BÖLÜM KONUSU

Mehmed: Fetihler Sultanı, sarsıcı gelişmeler yaşanacak. Kanlı bir olayın ardından adaletin sağlanması için soruşturma başlatılırken yeni bölümde entrikalar ve çatışmalar artacak. Konstantiniyye cephesinde ise akıncıların şehre yaklaşması şehirdekileri tedirgin edecek.

Mehmed Fetihler Sultanı 33. bölüm izle: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle full HD

Çadırda kanlı bir iz

Baltaoğlu Süleyman, çadırında kanlar içinde bulunur. Sultan Mehmed, vakit kaybetmeden soruşturma emri verir. Bu saldırının faili kimdir? Hızır Çelebi, şüphelileri vicdanlarıyla yüzleştirirken, Mehmed sabırsızdır. Geciken adalet fetih sürecini sekteye uğratabilir mi? Çandarlı ise tahkikatın zaman kaybı olduğunu savunurken, perde arkasında gizli planlar dönmektedir.

Mehmed Fetihler Sultanı 33. bölüm izle: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle full HD

Akıncılar ve Yeniçeriler karşı karşıya

Bali Bey, suçlamaların merkezindeyken, akıncılar ile yeniçeriler arasındaki gerilim artar. Tam sular durulacak derken bir pusu haberi gelir ve ortalık yeniden karışır. Mehmed, karmaşayı sonlandırabilecek mi? Zağanos ve Bali Bey ibret taşına getirilirken, Köstenceli Hamza'nın yaptığı beklenmedik hamle dengeleri değiştirir. Gerçek suçlu ortaya çıkabilecek mi?

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