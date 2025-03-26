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Mehmed Fetihler Sultanı 41 . bölüm fragmanı araştırılıyor! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 26.03.2025 06:32
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025
06:32
Mehmed Fetihler Sultanı 41 . bölüm fragmanı araştırılıyor! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?
TRT 1 ekranlarında her Salı akşamı izleyiciyle buluşan tarihi dizi Mehmed Fetihler Sultanı, son bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Dizi sevenleri tarafından yakından takip edilirken, izleyiciler bir yandan da 41. bölüm fragmanı ile ilgili detayları arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı TRT 1'de yayımlandı mı? Haftaya izleyiciyi neler bekliyor?