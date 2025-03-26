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Haberler Yaşam Mehmed Fetihler Sultanı 41 . bölüm fragmanı araştırılıyor! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 26.03.2025 06:32 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 06:32

Mehmed Fetihler Sultanı 41 . bölüm fragmanı araştırılıyor! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?

TRT 1 ekranlarında her Salı akşamı izleyiciyle buluşan tarihi dizi Mehmed Fetihler Sultanı, son bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Dizi sevenleri tarafından yakından takip edilirken, izleyiciler bir yandan da 41. bölüm fragmanı ile ilgili detayları arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı TRT 1'de yayımlandı mı? Haftaya izleyiciyi neler bekliyor?

Mehmed Fetihler Sultanı 41 . bölüm fragmanı araştırılıyor! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?

Mehmed: Fetihlerin Sultanı dizisinin 41. bölüm fragmanı, dizi yi sevenler tarafından bekleniyor. TRT 1'de yayınlanan bu tarihi drama dizisinin yeni bölümüne dair ipuçları ve görselleri görmek isteyen izleyiciler, fragmanın yayımlanıp yayımlanmadığını araştırıyor. İşte dizinin bir sonraki bölümüyle ilgili tüm detaylar ve gelişmeler...

Mehmed Fetihler Sultanı 41 . bölüm fragmanı araştırılıyor! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?

MEHMED FETİHLER SULTANI 41. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her hafta Salı günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı yayında

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

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Mehmed Fetihler Sultanı 41 . bölüm fragmanı araştırılıyor! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?

MEHMED: FETİHiLER SULTANI SON BÖLÜM İZLE

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümü ile 25 Mart Salı akşamı TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluştu.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

Mehmed Fetihler Sultanı 41 . bölüm fragmanı araştırılıyor! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehmed, ordusunu büyük taarruza hazırlarken saldırıyı erkene alma kararı alır. Plan doğrultusunda içeriden kapıları açma görevi Satılmış'a verilmiştir. Çandarlı, Zağanos ve Kurtçu, surları zayıflatmak için son düzenlemeleri yaparken, Osmanlı askerleri tarihe geçecek bir hamleye girişir.

Mehmed Fetihler Sultanı 41 . bölüm fragmanı araştırılıyor! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?

Zağanos ve Bahadır'ın yönettiği operasyonla Osmanlı gemileri, büyük bir özveriyle karadan yürütülerek Haliç'e indirilir. İşte tarihin dönüm noktalarından biri gerçekleşmiş, Konstantiniyye'nin fethinin en önemli adımlarından biri atılmıştır. Bu strateji, Osmanlı'nın kudretini simgelerken Bizans'ın savunmasını büyük bir açmaza sürükleyecektir.