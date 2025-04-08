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Mehmed: Fetihler Sultanı 42. Bölüm fragmanı gündemde! Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 08.04.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
23:14
TRT 1'in sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 41. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Sultan Mehmed'in kararlılığı ve fetih yolundaki stratejileri, dizinin son bölümünde büyük ilgi gördü. Şimdi ise gözler, dizinin 42. bölüm fragmanına çevrildi. Tarih ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken dizinin yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı?