Mehmed: Fetihler Sultanı 42. Bölüm fragmanı gündemde! Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sultan Mehmed, fethe giden yolda ordusuna son bir konuşma yaptıktan sonra büyük hücuma hazırlanır. Ancak Akşemseddin'in beklenmedik bir talebi, Osmanlı ve Bizans cephesinde tüm dengeleri sarsar. Bu istek hem siyasi hem de manevi bir kırılma noktası yaratırken, Sultan Mehmed'in verdiği karar hem yakın çevresini hem de düşmanlarını şaşkınlığa uğratacaktır.