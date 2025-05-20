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Mehmed: Fetihler Sultanı 46. Bölüm izle! (20 Mayıs 2025) - TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm izle
Giriş Tarihi: 20.05.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
18:06
Mehmed: Fetihler Sultanı 46. Bölüm izle! (20 Mayıs 2025) - TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm izle
Mehmed: Fetihler Sultanı, 20 Mayıs 2025 Salı akşamı TRT 1'de! Sevilen yapımın ekrana gelen son bölümünün ardından izleyenler yeni bölüme odaklandı. Dizinin bu haftaki bölümünde "Mehmed, Plethon'u yakalar ve sorgulanması için zindana attırır." Peki, yeni bölümde izleyenleri neler bekliyor. İşte, Mehmed: Fetihler Sultanı 46. Bölüm izle ekranı ve detaylar...