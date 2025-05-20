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Haberler Yaşam Mehmed: Fetihler Sultanı 46. Bölüm izle! TRT 1 ile Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm tek parça izle!
Giriş Tarihi: 20.05.2025 20:35 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 20:35

Mehmed: Fetihler Sultanı 46. Bölüm izle! TRT 1 ile Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm tek parça izle!

Mehmed: Fetihler Sultanı, 20 Mayıs 2025 Salı akşamı TRT 1'de! Sevilen yapımın ekrana gelen son bölümünün ardından izleyenler yeni bölüme odaklandı. Dizinin bu haftaki bölümünde "Mehmed, Plethon'u yakalar ve sorgulanması için zindana attırır." Peki, yeni bölümde izleyenleri neler bekliyor. İşte, Mehmed: Fetihler Sultanı 46. Bölüm izle ekranı ve detaylar...

Mehmed: Fetihler Sultanı 46. Bölüm izle! TRT 1 ile Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm tek parça izle!

Mehmed: Fetihler Sultanı 46. Bölümüyle ekrana geliyor. Dizinin ekrana gelen son bölümünün ardından izleyenler yeni bölümde odaklandı. Sevilen yapımın bu haftaki bölümünde "Beyazıd saraydan kaçar ve Beyazıd'ın karşısına Agamemnon çıkar." İşte, diziyi yakından takip edenler için TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm izle ekranı...

Mehmed: Fetihler Sultanı 46. Bölüm izle! TRT 1 ile Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm tek parça izle!

MEHMED: FETİHLER SULTANI 46. BÖLÜM İZLE!

Gerilim ve heyecan dolu bölümüyle Mehmed: Fetihler Sultanı 20 Mayıs Salı TRT 1'de.

Dizinin yeni bölümlerini aşağıda yer alan bağlantılar aracılığıyla takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

https://www.youtube.com/@mehmedfetihlersultani

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Mehmed: Fetihler Sultanı 46. Bölüm izle! TRT 1 ile Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm tek parça izle!

MEHMED: FETİHLER SULTANI 46. BÖLÜM ÖZET

Mehmed, Plethon'u yakalar ve sorgulanması için zindana attırır. Plethon bu sorgulamada kimsenin adını vermez. Mehmed ise Plethon'un hakkında hükmünü verir. Bunlarla beraber saray teşrifatı ve divanda yeni nizamlar getirilir. Bu sırada babasının maceralarını dinleyen Beyazıd saraydan kaçar. Beyazıd'ın karşısına Agamemnon çıkar.

Mehmed: Fetihler Sultanı 46. Bölüm izle! TRT 1 ile Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm tek parça izle!

Agamennon, Saltuk ve Fatıma'yı şehit ettikten sonra yeni hedefine kitlenir: Hızır Çelebi. Hızır Çelebi'yi öldürerek Osmanlı'nın adaletine büyük bir darbe vurmak istemektedir. Bu sebeple Hızır'ı büyük bir tuzağa çeker. Hızır'ın sonu ne olacak?

Mehmed: Fetihler Sultanı 46. Bölüm izle! TRT 1 ile Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm tek parça izle!

Harem'de Beyazıd'ın kaybolması büyük bir paniğe ve endişeye neden olur. Mehmed'in duymasıyla şehrin altı üstüne getirilir. Bahar büyük bir korkuyla karşı karşıyadır.