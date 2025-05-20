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Mehmed: Fetihler Sultanı 46. Bölüm izle! TRT 1 ile Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm tek parça izle!
Giriş Tarihi: 20.05.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
20:35
Mehmed: Fetihler Sultanı 46. Bölüm izle! TRT 1 ile Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm tek parça izle!
Mehmed: Fetihler Sultanı, 20 Mayıs 2025 Salı akşamı TRT 1'de! Sevilen yapımın ekrana gelen son bölümünün ardından izleyenler yeni bölüme odaklandı. Dizinin bu haftaki bölümünde "Mehmed, Plethon'u yakalar ve sorgulanması için zindana attırır." Peki, yeni bölümde izleyenleri neler bekliyor. İşte, Mehmed: Fetihler Sultanı 46. Bölüm izle ekranı ve detaylar...