Mehmed: Fetihler Sultanı 46. Bölüm izle! TRT 1 ile Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm tek parça izle!

MEHMED: FETİHLER SULTANI 46. BÖLÜM ÖZET

Mehmed, Plethon'u yakalar ve sorgulanması için zindana attırır. Plethon bu sorgulamada kimsenin adını vermez. Mehmed ise Plethon'un hakkında hükmünü verir. Bunlarla beraber saray teşrifatı ve divanda yeni nizamlar getirilir. Bu sırada babasının maceralarını dinleyen Beyazıd saraydan kaçar. Beyazıd'ın karşısına Agamemnon çıkar.