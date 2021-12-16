Meliha Özsu cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı’da gündeme gelen Meliha Özsu’ya ne oldu, katili kim?

Meliha Özsu cinayeti ile ilgili son gelişmeler izleyiciler tarafından takip ediliyor. 18 yaşındaki genç kadının öldürüldükten 6 yıl sonra kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıkmıştı. Adana'da yaşayan ve 2015 yılında evden giden ve bir daha da haber alınamayan ismin silahla öldürüldüğü ve vücudunda da kesici alet izleri olduğu ortaya çıktı. Peki; Müge Anlı'da gündeme gelen Meliha Özsu'ya ne oldu, katili kim? Meliha Özsu cinayetinde flaş gelişme!