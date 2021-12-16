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Haberler Yaşam Meliha Özsu cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı’da gündeme gelen Meliha Özsu’ya ne oldu, katili kim?
Giriş Tarihi: 16.12.2021 10:20 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 10:20

Meliha Özsu cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı’da gündeme gelen Meliha Özsu’ya ne oldu, katili kim?

18 yaşındaki Meliha Özsu cinayeti, Müge Anlı'nın programında aydınlatılmaya çalışılıyor. Yıllardır kayıp olarak aranan ismin öldürüldükten 6 yıl sonra kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıkmıştı. Durumu öğrenen anne ise eski eşinden şüphelendiğini söyleyerek Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Programda yüz yüze gelen isimlerin açıklamaları ise izleyenleri şaşırttı. Peki; Meliha Özsu cinayetinde yeni gelişme var mı, son durum ne? Meliha Özsu'nun katili kim, belli oldu mu? İşte son bilgiler.

Meliha Özsu cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı’da gündeme gelen Meliha Özsu’ya ne oldu, katili kim?

Meliha Özsu cinayeti ile ilgili son gelişmeler izleyiciler tarafından takip ediliyor. 18 yaşındaki genç kadının öldürüldükten 6 yıl sonra kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıkmıştı. Adana'da yaşayan ve 2015 yılında evden giden ve bir daha da haber alınamayan ismin silahla öldürüldüğü ve vücudunda da kesici alet izleri olduğu ortaya çıktı. Peki; Müge Anlı'da gündeme gelen Meliha Özsu'ya ne oldu, katili kim? Meliha Özsu cinayetinde flaş gelişme!

Meliha Özsu cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı’da gündeme gelen Meliha Özsu’ya ne oldu, katili kim?

Adana'da yaşayan Meliha Özsu, 2015 yılında babasının çıkıp gitti ve bir daha haber alınamadı. Yıllardır kayıp olarak bilinen Meliha Özsu'nun silahla öldürüldüğü ve vücudunda kesici alet izleri olduğu ortaya çıktı.

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Meliha Özsu cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı’da gündeme gelen Meliha Özsu’ya ne oldu, katili kim?

BAŞINDAN VE OMZUNDAN VURULDU

Kurşunların talihsiz kadının başı ve omzuna isabet ettiği öğrenildi. Anne Aysel Gençtürk, eski eşinden şüphelendiği gerekçesiyle Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

Aysel Hanım, eşi zamanında Meliha'yı kendisine verseydi, kızının okuyan bir insan, düzgün bir insan olacağını, kızının öldüğünü, kızı kocaya gidince de eski eşinin asla araştırmadığını, iyi aileler dediğini, kızının cesedi bulununca bile kendisinin 1 ay sonra bunu öğrendiğini, kendisinin bir anne olduğunu belirtti.

Meliha Özsu cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı’da gündeme gelen Meliha Özsu’ya ne oldu, katili kim?

Anne Aysel Gençtürk, eski eşinin bir şeyler bildiğini ancak sakladığını iddia etti. Baba ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Meliha Özsu cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı’da gündeme gelen Meliha Özsu’ya ne oldu, katili kim?

JASAT EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Yayın sırasında iki kişiden şüphelendiğini söyleyen baba, kızının arkadaşı olan Leyla ve Mine'nin yanına gitmiş olabileceğini önce sürdü. İddialara yanıt veren Mine Cuhalamak, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yayını ihbar kabul eden JASAT ekipleri, genç kızın arkadaşının ifadesini almak üzere Mehmet ve Mine Cuhalamak çiftinin ifadesini almak üzere evlerine geldi.

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