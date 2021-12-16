Meliha Özsu cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı’da gündeme gelen Meliha Özsu’ya ne oldu, katili kim?

18 yaşındaki Meliha Özsu cinayeti, Müge Anlı'nın programında aydınlatılmaya çalışılıyor. Yıllardır kayıp olarak aranan ismin öldürüldükten 6 yıl sonra kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıkmıştı. Durumu öğrenen anne ise eski eşinden şüphelendiğini söyleyerek Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Programda yüz yüze gelen isimlerin açıklamaları ise izleyenleri şaşırttı. Peki; Meliha Özsu cinayetinde yeni gelişme var mı, son durum ne? Meliha Özsu'nun katili kim, belli oldu mu? İşte son bilgiler.