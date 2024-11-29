Giriş Tarihi: 29.11.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024
09:07
Melike’nin cinayete kurban gittiği anlaşılmıştı! Cani ailenin ifadelerine SABAH ulaştı: “Melike’nin üzerini soyarak…”
İstanbul'da talihsiz minik kızın bedeni 6,5 yıl önce braj göletinde bulunan ve yıllar sonra kendisinden 1 yaş büyük ablasının öğretmene ihbarıyla cinayete kurban gittiği anlaşılan 5 yaşındaki Melike Eşiyok'un ölümüne ilişkin tutuklanan baba anne ve üvey annenin korkunç sözlerle dolu ifadelerine SABAH ulaştı. Vicdansız baba Cahit Eşiyok nikahsız yaşadığı Zehra Öztürker'in işin içinde olduğunu ifade etti. "Melike'yi çocuk odasındaki kalorifer peteğine çarşaf gibi malzemelerle bağlıyordu" diyerek, kızının öldükten sonra…