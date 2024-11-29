Melike’nin cinayete kurban gittiği anlaşılmıştı! Cani ailenin ifadelerine SABAH ulaştı: “Melike’nin üzerini soyarak…”

Üvey anne Zehra Öztürker verdiği ifadede şunları anlattı. ;" Cahit ile bir arkadaşım aracılığı ile tanıştım. 2017 yılının son aylarında eşinden boşanmıştı. İkimizin ortak kararı ile Esenyurt'ta bir ev tuttuk. Ben, Cahit ve Cahit' in çocukları olan Hasan, Ecrin ve Melike ile birlikte yaşamaya başladık. Ben çocukların bakımı ile ilgileniyordum. Çocuklar evde yaramazlık yaptıklarında, yemek yemediklerinde ve bir şeyler kırıp dokrüklerinde sözlü olarak uyardığım olmuştur.