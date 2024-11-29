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Giriş Tarihi: 29.11.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 09:07

Melike’nin cinayete kurban gittiği anlaşılmıştı! Cani ailenin ifadelerine SABAH ulaştı: “Melike’nin üzerini soyarak…”

İstanbul'da talihsiz minik kızın bedeni 6,5 yıl önce braj göletinde bulunan ve yıllar sonra kendisinden 1 yaş büyük ablasının öğretmene ihbarıyla cinayete kurban gittiği anlaşılan 5 yaşındaki Melike Eşiyok'un ölümüne ilişkin tutuklanan baba anne ve üvey annenin korkunç sözlerle dolu ifadelerine SABAH ulaştı. Vicdansız baba Cahit Eşiyok nikahsız yaşadığı Zehra Öztürker'in işin içinde olduğunu ifade etti. "Melike'yi çocuk odasındaki kalorifer peteğine çarşaf gibi malzemelerle bağlıyordu" diyerek, kızının öldükten sonra…

Yunus Emre KAVAK
Melike’nin cinayete kurban gittiği anlaşılmıştı! Cani ailenin ifadelerine SABAH ulaştı: Melike’nin üzerini soyarak…

Arnavutköy'deki barajda cesedi bulunan 5 yaşındaki Melike'nin yaşadıkları gözaltına alınan baba anne ve üvey annesinin anlattıklarıyla ortaya çıktı. 2008 yılında evlenen Cahit ve Meryem Eşiyok çifti 2017 yılında Boşanma kararı alınca evlilikten olan 3 çocuk Hasan, Ecrin ve Melike babaları ile birlikte yaşıyorlardı.

Melike’nin cinayete kurban gittiği anlaşılmıştı! Cani ailenin ifadelerine SABAH ulaştı: Melike’nin üzerini soyarak…

Anne Meryem çocuklardan ayrı bir evde ablası ile yaşıyordu. Baba bir süre Zehra Öztürker isimlik kadınla gönül ilişkisi kurunca çocukları ile birlikte o kadınla aynı evde yaşamaya başladı. Melike'nin başına ne geldiyse bundan sonra geldi. İşte kan donduran ifadeler ve gözaltındaki şüphelilerin anlattıkları. SABAH gazetesi olayın tüm detaylarına ve ifadelere ulaştı.

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Melike’nin cinayete kurban gittiği anlaşılmıştı! Cani ailenin ifadelerine SABAH ulaştı: Melike’nin üzerini soyarak…

Üvey anne Zehra Öztürker verdiği ifadede şunları anlattı. ;" Cahit ile bir arkadaşım aracılığı ile tanıştım. 2017 yılının son aylarında eşinden boşanmıştı. İkimizin ortak kararı ile Esenyurt'ta bir ev tuttuk. Ben, Cahit ve Cahit' in çocukları olan Hasan, Ecrin ve Melike ile birlikte yaşamaya başladık. Ben çocukların bakımı ile ilgileniyordum. Çocuklar evde yaramazlık yaptıklarında, yemek yemediklerinde ve bir şeyler kırıp dokrüklerinde sözlü olarak uyardığım olmuştur.

Melike’nin cinayete kurban gittiği anlaşılmıştı! Cani ailenin ifadelerine SABAH ulaştı: Melike’nin üzerini soyarak…

Ancak çocuklara karşı herhangi bir ceza veya kötü muamelem olmamıştır. Babaları Cahit çocuklarına cezalandırma, darp ve kötü muamele yapmaktaydı. Melike' nin ölümünden yaklaşık 10 gün kadar önce Cahit çocukları ile birlikte site içerisindeki parka gitmişti. Cahit kızı Melike ile eve 1-2 saat sonra geldi. Eve geldiklerinde Melike' nin ağız ve burun kısmının kanlı olduğu, sağ kolunda çizikler ve sırt kısmında kızarıklar vardı.

Melike’nin cinayete kurban gittiği anlaşılmıştı! Cani ailenin ifadelerine SABAH ulaştı: Melike’nin üzerini soyarak…

Parkta oynarken düştüğünü söyledi. Bu şekilde Melike yi tedavi edebileceğimizi düşündüğümüzden hastaneye götürmedik. Melike' nin ölüm gününden bir-iki gün öncesinde Cahit yemek yemediği için kızı Melike' yi darp etti.

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