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Giriş Tarihi: 22.09.2024 06:48 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 06:50

Melike’nin kalbi Furkan’a can oldu! Yapay kalbini çantayla yanında taşıyordu

Aydın'da 4 Eylül tarihinde geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede 13 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen öğretmen adayı Melike Seven'in (25) bağışlanan kalbi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde acil kalp bekleyen Furkan Özdemir'e (22) nakledildi. Yeni kalbine kavuşan Furkan Özdemir 15 Ağustos 2019 tarihinde SABAH Gazetesi'nde 'Kalbi çantasında' başlığı ile haber olmuştu.

Erdoğan ÖZTÜRK
Melike’nin kalbi Furkan’a can oldu! Yapay kalbini çantayla yanında taşıyordu

Kaza 4 Eylül akşamı Karacasu-Tavas kara yolu üzerinde meydana geldi. A.G. yönetimindeki 45 RA 7474 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Melike Seven idaresindeki 34 ZC 701 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Melike’nin kalbi Furkan’a can oldu! Yapay kalbini çantayla yanında taşıyordu

Otomobil sürücüsü Melike Seven araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Melike’nin kalbi Furkan’a can oldu! Yapay kalbini çantayla yanında taşıyordu

KALP HELİKOPTER İLE ANTALYA'YA GETİRİLDİ

Doktorların tüm uğraşlarına rağmen Melike Seven'in 17 Eylül'de öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Melike Seven'in ailesi, öğretmen adayı biricik kızlarının organlarını bağışladı.

Melike’nin kalbi Furkan’a can oldu! Yapay kalbini çantayla yanında taşıyordu

Seven'in kalbi, karaciğeri ve böbrekleri ameliyatla alındı. Melike'nin kalbi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yatan ve acil kalp bekleme sırasında olan Furkan Özdemir'e tam uyumlu olduğu ortaya çıktı.

Melike’nin kalbi Furkan’a can oldu! Yapay kalbini çantayla yanında taşıyordu

Bu dakikadan itibaren Kalp Koordinatörü Resul Erdoğan ve Fatma Temel, kalbin Antalya'ya getirilmesi için zamana karşı yarıştı.

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