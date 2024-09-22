Giriş Tarihi: 22.09.2024 06:48
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024
06:50
Melike’nin kalbi Furkan’a can oldu! Yapay kalbini çantayla yanında taşıyordu
Aydın'da 4 Eylül tarihinde geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede 13 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen öğretmen adayı Melike Seven'in (25) bağışlanan kalbi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde acil kalp bekleyen Furkan Özdemir'e (22) nakledildi. Yeni kalbine kavuşan Furkan Özdemir 15 Ağustos 2019 tarihinde SABAH Gazetesi'nde 'Kalbi çantasında' başlığı ile haber olmuştu.