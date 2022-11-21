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Haberler Yaşam Melis İşiten kimdir, kaç yaşında, nereli son durumu nedir? Melis İşiten sağlık durumu bilgisini eski eşi Uraz Kaygılaroğlu paylaştı!
Giriş Tarihi: 21.11.2022 18:10 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 18:10

Melis İşiten kimdir, kaç yaşında, nereli son durumu nedir? Melis İşiten sağlık durumu bilgisini eski eşi Uraz Kaygılaroğlu paylaştı!

Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten tiyatro oyunları "Baş Belası" için turnedeydi. Oyuncuları taşıyan minibüs Amasya yolunda tırla çarpıştı. Araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybederken Melis İşiten sağlık durumu da araştırılmaya başladı. Trafik kazası ardından oyuncunun sağlık durumu hakkında ilk açıklama eski eşi Uraz Kaygılaroğlu tarafından geldi. Kazaya dair görüntüler oyuncuların hayranlarını korkuttu. Peki, Melis İşiten kimdir, dizileri ve filmleri neler, kaç yaşında ve nereli? İşte, oyuncu Melis İşiten son durum

Melis İşiten kimdir, kaç yaşında, nereli son durumu nedir? Melis İşiten sağlık durumu bilgisini eski eşi Uraz Kaygılaroğlu paylaştı!

Melis İşiten sağlık durumu hakkında açıklama geldi. Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci ile Baş Belası adlı tiyatro oyununda oynayan ve turnede olan Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi, 3 kişinin hayatını kaybettiği kazadan yaralı olarak kurtuldu. Hastaneden bilgiler gelmeye devam ediyor. Melis İşiten kimdir, kaç yaşında, nereli, dizi ve filmleri neler soruları trafik kazası haberleri ardından gündemde. İşte, Melis İşiten'in sağlık durumu…

Melis İşiten kimdir, kaç yaşında, nereli son durumu nedir? Melis İşiten sağlık durumu bilgisini eski eşi Uraz Kaygılaroğlu paylaştı!

OYUNCULARI TAŞIYAN MİNİBÜS TIRA ÇARPTI!

Tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.

Melis İşiten, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy'un yaralı olduğu ilk gelen bilgiler arasında.

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Melis İşiten kimdir, kaç yaşında, nereli son durumu nedir? Melis İşiten sağlık durumu bilgisini eski eşi Uraz Kaygılaroğlu paylaştı!

MELİS İŞİTEN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan oyuncular; Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in sağlık durumu hakkında açıklama İşiten'in eski eşi oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'ndan geldi:

"Melis ile irtibat halindeyiz çok korktuk. Mesaj atanlar için Melis'in durumu iyi yaralı ama iyi… Hiçbir hayati tehlikesi, kalıcı bir şey yok. Ceyhun iyi aynı şekilde ufak tefek yaraları var tabii ki Sergen'in durumu biraz daha ağır bilgilerim bu kadar sağ olun."

Melis İşiten kimdir, kaç yaşında, nereli son durumu nedir? Melis İşiten sağlık durumu bilgisini eski eşi Uraz Kaygılaroğlu paylaştı!

Uraz Kaygılaroğlu ardından açıklama yapan Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner de "Ceyhun ve Melis iyi, Sergen de iyi olacak" şeklinde konuştu.

Melis İşiten kimdir, kaç yaşında, nereli son durumu nedir? Melis İşiten sağlık durumu bilgisini eski eşi Uraz Kaygılaroğlu paylaştı!

MELİS İŞİTEN KİMDİR?

Oyuncu Melis İşiten hayatı ve kariyerini kendi ifadeleri ile şöyle anlatmaktadır:

"Okan ile Yasemin'in kızı olarak 1989 yılının Haziran ayında dünyaya geldi bu kız çocuğu. İstanbul'da geçen ömrünün en sevdiği kısımları hep Kaş'ta geçti. O yüzdendir bu kız çocuğunun "Kaş benim 2.evim" demesi. Kendini bildi bileli sahneye olan merakından Üniversitede Tiyatro Bölümünü seçeceği zaten önüne geçilemez bir gerçekti.

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