Melis İşiten kimdir, kaç yaşında, nereli son durumu nedir? Melis İşiten sağlık durumu bilgisini eski eşi Uraz Kaygılaroğlu paylaştı!

Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten tiyatro oyunları "Baş Belası" için turnedeydi. Oyuncuları taşıyan minibüs Amasya yolunda tırla çarpıştı. Araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybederken Melis İşiten sağlık durumu da araştırılmaya başladı. Trafik kazası ardından oyuncunun sağlık durumu hakkında ilk açıklama eski eşi Uraz Kaygılaroğlu tarafından geldi. Kazaya dair görüntüler oyuncuların hayranlarını korkuttu. Peki, Melis İşiten kimdir, dizileri ve filmleri neler, kaç yaşında ve nereli? İşte, oyuncu Melis İşiten son durum…