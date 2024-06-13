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Haberler Yaşam Memduh Paşa Yalısı nasıl soyuldu? Yeni görüntüler ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 13.06.2024 15:28 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 15:30

Memduh Paşa Yalısı nasıl soyuldu? Yeni görüntüler ortaya çıktı!

İstanbul Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda film sahnelerini aratmayan bir planla yapılan 130 milyon liralık soygunla ilgili gözaltına alınan kişi sayısı 10 oldu. Vurgunda büyük rolü olan güvenlik Ahmet Y.'nin de yeni görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Yunus Emre KAVAK
Memduh Paşa Yalısı nasıl soyuldu? Yeni görüntüler ortaya çıktı!

İnanılmaz olay Pazar günü saat 03.30 sıralarında Sarıyer Kireçburnu'nda bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda meydana geldi. İddialara göre yalının içerisinde bulunan bir inşaat şirketinde yaklaşık 1.5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Y., film sahnelerini aratmayacak bir plan yaptı.

Memduh Paşa Yalısı nasıl soyuldu? Yeni görüntüler ortaya çıktı!

Ahmet Y., gece saatlerinde alarmı susturduktan sonra maskeli ve siyah kıyafetli 4 şahsı içeriye aldı. Yalıya gri renkli kamyonet dayayan hırsızlar ardından içerideki 4 kasanın kapısını kırdı. Daha sonra kasalarda bulunan 3 çuvala doldurdukları yaklaşık 130 milyon liralık dövizi çalan hırsızlar, kamyonete yükledikten sonra hızla gözden kayboldu.

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Memduh Paşa Yalısı nasıl soyuldu? Yeni görüntüler ortaya çıktı!

SABAH FARKEDİLDİ
Sabah saatlerinde yalıya gelen işyeri sahibi Ümit E.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, yalıdaki kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Memduh Paşa Yalısı nasıl soyuldu? Yeni görüntüler ortaya çıktı!

Ortaya çıkan görüntüler şoke etti. Kimliği tespit edilen özel güvenlik görevlisi Ahmet Y.'nin, maskeli 4 şahsı içeriye aldığı, yalıda bulunan kasaların kilidini kırdıkları içerisindeki dövizleri çuvallara doldurdukları, çuvalları yalıya yanaştırılan kamyonetin kasasında koydukları tespit edildi.

Memduh Paşa Yalısı nasıl soyuldu? Yeni görüntüler ortaya çıktı!

Hırsızların ardından kamyonete binerek uzaklaştıkları belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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