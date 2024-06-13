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Memduh Paşa Yalısı nasıl soyuldu? Yeni görüntüler ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 13.06.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
15:30
Memduh Paşa Yalısı nasıl soyuldu? Yeni görüntüler ortaya çıktı!
İstanbul Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda film sahnelerini aratmayan bir planla yapılan 130 milyon liralık soygunla ilgili gözaltına alınan kişi sayısı 10 oldu. Vurgunda büyük rolü olan güvenlik Ahmet Y.'nin de yeni görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sürüyor.