Memleketinizin eski ismini öğrenmeye hazır mısınız? İşte Türkiye’nin 81 ilinin gizemli tarihi ve isim hikayeleri

Anadolu, binlerce yıllık tarihi boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış, bu zenginlik şehirlerin isimlerine de yansımıştır. Her şehrin adı, derin bir geçmişi ve unutulmaz hikâyeleri içinde saklar. Peki, memleketinizin ismi hangi medeniyetin mirası? Kökeni neye dayanıyor? Hazır olun, sizi geçmişin izinde büyüleyici bir yolculuğa çıkaracak o liste