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Giriş Tarihi: 18.07.2026 14:52

Memleketinizin Sağlık Karnesini Gördünüz mü? Türkiye Hastalık Haritasına Göre İl İl En Yaygın 5 Hastalık

Yaşadığınız şehir ya da doğup büyüdüğünüz memleket, sağlığınızı sandığınızdan çok daha fazla etkiliyor olabilir. TÜİK ve Sağlık Bakanlığı'nın ortaklaşa yayımladığı son resmi raporlar, Türkiye'nin sağlık profilini çıkardı. 81 ilin tamamını kapsayan bu devasa araştırma, coğrafyanın ve yaşam tarzının hastalıklar üzerindeki korkutucu etkisini gözler önüne seriyor. Rapora göre Batı'da kalp ve damar hastalıkları tavan yaparken, Anadolu'nun hastalık risk haritası çok daha farklı tehlikelere işaret ediyor.

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Memleketinizin Sağlık Karnesini Gördünüz mü? Türkiye Hastalık Haritasına Göre İl İl En Yaygın 5 Hastalık

Peki, kapımızı çalan ve ülkede en sık görülen o 5 büyük hastalık hangisi? En önemlisi de, sizin iliniz şu an hangi kırmızı listede yer alıyor? İşte bölge bölge Türkiye'nin en güncel sağlık tablosu...

Memleketinizin Sağlık Karnesini Gördünüz mü? Türkiye Hastalık Haritasına Göre İl İl En Yaygın 5 Hastalık

Türkiye'de En Sık Görülen Hastalıklar

Türkiye'de hastalıkların dağılımı yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları ve çevresel faktörlere bağlı olarak bölgeler arasında belirgin farklılıklar gösteriyor.

İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Türkiye'de en sık görülen hastalıklar;

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Memleketinizin Sağlık Karnesini Gördünüz mü? Türkiye Hastalık Haritasına Göre İl İl En Yaygın 5 Hastalık

1. Dolaşım Sistemi Hastalıkları (Zirvedeki Tehdit)

Türkiye'de her 100 ölümden yaklaşık 36'sının nedeni dolaşım sistemi hastalıklarıdır. Kalp krizi, damar tıkanıklığı ve tansiyona bağlı sorunlar ilk sırada yer alıyor.

İskemik kalp hastalıkları, bu grubun en büyük alt nedenini oluşturuyor.

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Memleketinizin Sağlık Karnesini Gördünüz mü? Türkiye Hastalık Haritasına Göre İl İl En Yaygın 5 Hastalık

Kimler Risk Altında?

Hareketsiz yaşam sürenler, yüksek kolesterolü olanlar ve yoğun stres altındaki bireyler.

Memleketinizin Sağlık Karnesini Gördünüz mü? Türkiye Hastalık Haritasına Göre İl İl En Yaygın 5 Hastalık

2. Kanser (İyi ve Kötü Huylu Tümörler)

Ölümlerin yaklaşık %16'sına neden olan kanser, Türkiye'nin ikinci büyük sağlık sorunu.

En Sık Görülen Tür: Erkeklerde akciğer ve soluk borusu kanseri, kadınlarda ise meme kanseri ilk sıralarda.

Kolon kanseri vakalarında son yıllarda dikkat çekici bir artış gözleniyor.

Memleketinizin Sağlık Karnesini Gördünüz mü? Türkiye Hastalık Haritasına Göre İl İl En Yaygın 5 Hastalık

3. Solunum Sistemi Hastalıkları

Özellikle kış aylarında hastanelerin acil servislerini en çok meşgul eden grup budur.

Memleketinizin Sağlık Karnesini Gördünüz mü? Türkiye Hastalık Haritasına Göre İl İl En Yaygın 5 Hastalık

KOAH ve Astım: Hava kirliliği ve tütün kullanımı bu hastalıkları tetiklemeye devam ediyor.

Mevsimsel Salgınlar: 2025-2026 sezonunda Influenza A (özellikle H1N1 ve H3N2) vakalarında ciddi bir yoğunluk yaşanıyor.

Memleketinizin Sağlık Karnesini Gördünüz mü? Türkiye Hastalık Haritasına Göre İl İl En Yaygın 5 Hastalık

4. Şeker Hastalığı (Diyabet) ve Obezite

Türkiye, Avrupa'da obezite oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri. Bu durum Tip 2 diyabetin hızla yayılmasına neden oluyor.

Toplumun önemli bir kesimi şeker hastası olduğunun farkında olmadan yaşıyor.

Memleketinizin Sağlık Karnesini Gördünüz mü? Türkiye Hastalık Haritasına Göre İl İl En Yaygın 5 Hastalık

5. Post-Pandemi Etkisi: Ruh Sağlığı ve Nöroloji

2025 verilerine göre nöroloji ve psikiyatri polikliniklerine başvurularda %25-30 bandında bir artış var.

En Sık Şikayetler: Uzun süreli yorgunluk, odaklanma sorunları (beyin sisi), anksiyete ve uyku bozuklukları.

18-34 yaş grubunda panik atak ve depresif belirtiler geçmiş yıllara oranla daha sık görülüyor.

Memleketinizin Sağlık Karnesini Gördünüz mü? Türkiye Hastalık Haritasına Göre İl İl En Yaygın 5 Hastalık

Türkiye'nin Bölge ve İl Bazlı Sağlık Haritası

Türkiye'de hastalıkların dağılımı; yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları ve çevresel faktörlere bağlı olarak bölgeler arasında belirgin farklılıklar gösteriyor. TÜİK ve Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre bölgelere göre hastalık dağılımı şu şekilde;

Memleketinizin Sağlık Karnesini Gördünüz mü? Türkiye Hastalık Haritasına Göre İl İl En Yaygın 5 Hastalık

1. Dolaşım Sistemi ve Kalp Hastalıkları (Batı ve Karadeniz)

Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranlarının en yüksek olduğu iller genellikle Batı Anadolu ve Karadeniz bölgesinde yoğunlaşıyor.

Memleketinizin Sağlık Karnesini Gördünüz mü? Türkiye Hastalık Haritasına Göre İl İl En Yaygın 5 Hastalık

En Yüksek Oranlar: Karabük (%46,9), Balıkesir (%43,9) ve Çorum (%41,8) bu listede başı çekiyor.

Yaşlı nüfus oranının bu illerde daha yüksek olması ve beslenme alışkanlıkları temel etken olarak görülüyor.

En Düşük Oranlar: Kilis (%26,6) ve Van (%29,9).

Memleketinizin Sağlık Karnesini Gördünüz mü? Türkiye Hastalık Haritasına Göre İl İl En Yaygın 5 Hastalık

2. Kanser Vakaları (Ankara ve Doğu Anadolu)

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu bölgeler arasında İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bir kısmı öne çıkıyor.

Memleketinizin Sağlık Karnesini Gördünüz mü? Türkiye Hastalık Haritasına Göre İl İl En Yaygın 5 Hastalık

En Yüksek Oranlar: Bingöl (%21,4), Ankara (%20,7) ve Van (%20,3).

En Düşük Oranlar: Kilis (%10,1) ve Şanlıurfa (%10,9).

Memleketinizin Sağlık Karnesini Gördünüz mü? Türkiye Hastalık Haritasına Göre İl İl En Yaygın 5 Hastalık

3. Solunum Sistemi Hastalıkları (Kuzey ve Batı)

Kaba ölüm hızının (bin kişi başına düşen ölüm sayısı) en yüksek olduğu iller Karadeniz ve Ege kıyılarında toplanıyor.

Memleketinizin Sağlık Karnesini Gördünüz mü? Türkiye Hastalık Haritasına Göre İl İl En Yaygın 5 Hastalık

Zirvedeki İller: Kastamonu (binde 10,4), Sinop (binde 10,0) ve Balıkesir (binde 9,7).

İlginç Veri: Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Hakkari, Şırnak) genç nüfusun etkisiyle en düşük ölüm hızına sahip bölgelerdir.

Memleketinizin Sağlık Karnesini Gördünüz mü? Türkiye Hastalık Haritasına Göre İl İl En Yaygın 5 Hastalık

4. Bölgeye Özgü (Endemik) Hastalıklar

Bazı hastalıklar Türkiye'nin belirli coğrafyalarında geleneksel veya iklimsel nedenlerle daha sık görülür:

Memleketinizin Sağlık Karnesini Gördünüz mü? Türkiye Hastalık Haritasına Göre İl İl En Yaygın 5 Hastalık

Şark Çıbanı: Güney ve Güneydoğu Anadolu, özellikle Şanlıurfa.

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA): Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyi (Tokat, Sivas, Gümüşhane, Çorum).

Bruselloz (Peynir Hastalığı): Hayvancılığın yoğun olduğu ve pastörize edilmemiş süt ürünleri tüketilen Doğu ve Güneydoğu Anadolu.

Memleketinizin Sağlık Karnesini Gördünüz mü? Türkiye Hastalık Haritasına Göre İl İl En Yaygın 5 Hastalık

Sağlıklı Kalmak İçin 3 Altın İpucu

Check-up Rutini: Hiçbir şikayetiniz olmasa bile yılda bir kez kan şekeri ve tansiyonunuzu kontrol ettirin.

Akdeniz Tipi Beslenme: Kalp sağlığı için zeytinyağı, sebze ve balık odaklı mutfağa geri dönün.

Hareket Şart: Günde en az 30 dakikalık tempolu yürüyüş, en yaygın 5 hastalığın riskini %40'a kadar azaltabiliyor.

Memleketinizin Sağlık Karnesini Gördünüz mü? Türkiye Hastalık Haritasına Göre İl İl En Yaygın 5 Hastalık

Bölgeler Bazında Hastalık Görünümü

Dünya Sağlık Örgütü'nün son araştırmalarına göre ise bölgesel risk faktörleri şu şekilde;

Memleketinizin Sağlık Karnesini Gördünüz mü? Türkiye Hastalık Haritasına Göre İl İl En Yaygın 5 Hastalık

Marmara Bölgesi

  • Kronik hastalıklar genelinde yüksek prevalans
  • Özellikle hipertansiyon, diyabet ve kalp–damar hastalıkları sıklığı daha belirgin
  • Yaşam tarzı, şehirleşme ve beslenme farklılıkları etkili

Memleketinizin Sağlık Karnesini Gördünüz mü? Türkiye Hastalık Haritasına Göre İl İl En Yaygın 5 Hastalık

Ege Bölgesi

  • Metabolik sendrom ve obezite risk faktörlerinin nispeten daha önemli olduğu bölgelerden biri
  • HDL kolesterol ve fiziksel aktivite eksikliği gibi risk faktörleri dikkat çekiyor

Memleketinizin Sağlık Karnesini Gördünüz mü? Türkiye Hastalık Haritasına Göre İl İl En Yaygın 5 Hastalık

İç Anadolu Bölgesi

  • Hipertansiyon ve kalp–damar hastalıklarında yüksek görünüm
  • Fiziksel inaktivite ve obezite riskleri görece yüksek
Memleketinizin Sağlık Karnesini Gördünüz mü? Türkiye Hastalık Haritasına Göre İl İl En Yaygın 5 Hastalık

Karadeniz Bölgesi

  • Kronik solunum hastalıkları (özellikle astım) bölgelere göre farklılaşma gösteriyor
  • Batı, Doğu ve Orta Karadeniz'de astım oranları değişim gösterebiliyor
Memleketinizin Sağlık Karnesini Gördünüz mü? Türkiye Hastalık Haritasına Göre İl İl En Yaygın 5 Hastalık

Akdeniz Bölgesi

  • Diyabet ve fazla kiloya bağlı metabolik bozuklukların öne çıktığı raporlar var
  • Sıcak iklim ve beslenme alışkanlıkları rol oynuyor
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