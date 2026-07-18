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Memleketinizin Sağlık Karnesini Gördünüz mü? Türkiye Hastalık Haritasına Göre İl İl En Yaygın 5 Hastalık
Giriş Tarihi: 18.07.2026 14:52
Memleketinizin Sağlık Karnesini Gördünüz mü? Türkiye Hastalık Haritasına Göre İl İl En Yaygın 5 Hastalık
Yaşadığınız şehir ya da doğup büyüdüğünüz memleket, sağlığınızı sandığınızdan çok daha fazla etkiliyor olabilir. TÜİK ve Sağlık Bakanlığı'nın ortaklaşa yayımladığı son resmi raporlar, Türkiye'nin sağlık profilini çıkardı. 81 ilin tamamını kapsayan bu devasa araştırma, coğrafyanın ve yaşam tarzının hastalıklar üzerindeki korkutucu etkisini gözler önüne seriyor. Rapora göre Batı'da kalp ve damar hastalıkları tavan yaparken, Anadolu'nun hastalık risk haritası çok daha farklı tehlikelere işaret ediyor.