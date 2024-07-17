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MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2024 TEMMUZ | Memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 17.07.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
10:57
MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2024 TEMMUZ | Memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Memur maaş farkı ne zaman yatar sorusu gündeme yerleşti. Temmuz atında memurlara yapılan zam sonrası memur zammı ödeme tarihleri bekleniyor. Enflasyon verilerinin belirlenmesinin ardından memur ve memur emeklisinin temmuz-aralık döneminde alacağı zamlı maaşlar netleşti. Hemşire, doktor, öğretmen, polis vb. tüm meslek gruplarında memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 oranında zam yapıldı. Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren işlediği için 14 günlük boşluktan dolayı enflasyon farkı ödenmesi gerekiyor. Temmuz memur maaş farkları ne zaman yatacak 2024? İşte, memur maaş farkı ödeme tarihleri ve detaylar