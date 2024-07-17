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Haberler Yaşam MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2024 TEMMUZ | Memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 17.07.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 10:57

MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2024 TEMMUZ | Memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Memur maaş farkı ne zaman yatar sorusu gündeme yerleşti. Temmuz atında memurlara yapılan zam sonrası memur zammı ödeme tarihleri bekleniyor. Enflasyon verilerinin belirlenmesinin ardından memur ve memur emeklisinin temmuz-aralık döneminde alacağı zamlı maaşlar netleşti. Hemşire, doktor, öğretmen, polis vb. tüm meslek gruplarında memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 oranında zam yapıldı. Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren işlediği için 14 günlük boşluktan dolayı enflasyon farkı ödenmesi gerekiyor. Temmuz memur maaş farkları ne zaman yatacak 2024? İşte, memur maaş farkı ödeme tarihleri ve detaylar

MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2024 TEMMUZ | Memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Zamlı memur maaşı ve memur maaş farkları en zaman yatacak sorusu gündemde. Milyonlarca memur ve memur emeklisi aldıkları yüzde 19.31 zam sonrasında enflasyon farklarının ödenmesini beklemeye başladı. Açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memur maaş farkı gündemde. Peki memur maaş zam farkı ne zaman yatacak?

MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2024 TEMMUZ | Memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!
Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olan verilerden haziran ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,64 olurken, yıllık bazda yüzde 71,60 olarak gerçekleşti

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MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2024 TEMMUZ | Memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

6 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 24,73
Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında bu rakam yüzde 3,18, mayıs ayında yüzde 3,37 oldu. Haziran ayında ise bu rakam 1,64 oldu. Bununla beraber 6 aylık enflasyon rakamı da yüzde 24,73 olarak hesaplandı.

MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2024 TEMMUZ | Memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI
Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor. Memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zamma hak kazandı.
Yaklaşık 16 milyon memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da netleşti. Memur maaşlarının temmuz ayında artmasıyla birlikte 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı da artacak. Şehit dul yetim aylıkları da bu kapsamda güncellenecek.

MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2024 TEMMUZ | Memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Milyonlarca memur ve memur emeklisi aldıkları yüzde 19.31 zam sonrasında enflasyon farklarının ödenmesini beklemeye başladı.
Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor.
15 Temmuz-15 Ağustos arasında yeni maaşlar işlediği için Temmuz ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor.

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