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MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2024: Memur ve memur emeklisi maaş zammı farkları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 10.07.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
10:36
MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2024: Memur ve memur emeklisi maaş zammı farkları ne zaman yatacak?
Memur maaş farkı ne zaman yatacak sorusu araştırılmaya başladı. 2024 Temmuz memur maaşı zam farkı ödeme tarihleri merak ediliyor. Enflasyon rakamlarının netleşmesinin arındandın memur ve memur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı zamlı maaşlar belli oluyor. Öğretmen, hemşire, doktor, imam ve diğer meslek gruplarında çalışan memurlara ve memur emeklilerine zam %19.31 oranında zam yapıldı. Temmuz ayı zam oranıyla birlikte gözler maaş farkı ödemelerine döndü. Peki, 2024 Temmuz ayı memur maaş zam farkı ne zaman yatacak? İşte 2024 Temmuz memur ve memur emeklisi maaş zammı farkı ödeme tarihleri ve ayrıntılar