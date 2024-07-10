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Giriş Tarihi: 10.07.2024 10:36 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 10:36

MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2024: Memur ve memur emeklisi maaş zammı farkları ne zaman yatacak?

Memur maaş farkı ne zaman yatacak sorusu araştırılmaya başladı. 2024 Temmuz memur maaşı zam farkı ödeme tarihleri merak ediliyor. Enflasyon rakamlarının netleşmesinin arındandın memur ve memur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı zamlı maaşlar belli oluyor. Öğretmen, hemşire, doktor, imam ve diğer meslek gruplarında çalışan memurlara ve memur emeklilerine zam %19.31 oranında zam yapıldı. Temmuz ayı zam oranıyla birlikte gözler maaş farkı ödemelerine döndü. Peki, 2024 Temmuz ayı memur maaş zam farkı ne zaman yatacak? İşte 2024 Temmuz memur ve memur emeklisi maaş zammı farkı ödeme tarihleri ve ayrıntılar

MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2024: Memur ve memur emeklisi maaş zammı farkları ne zaman yatacak?

Memur maaşlarına gelen %19,31 oranındaki zamdan sonra 14 günlük zam farkının ne zaman yatacağı araştırılmaya başladı. Memur ve memur emeklilerine yılın ikinci yarısında uygulanacak zam oranı açıklandı. Açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memur maaş farkı gündemde. Peki memur maaş zam farkı ne zaman yatacak?

MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2024: Memur ve memur emeklisi maaş zammı farkları ne zaman yatacak?

HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!
Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olan verilerden haziran ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,64 olurken, yıllık bazda yüzde 71,60 olarak gerçekleşti

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MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2024: Memur ve memur emeklisi maaş zammı farkları ne zaman yatacak?

6 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 24,73
Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında bu rakam yüzde 3,18, mayıs ayında yüzde 3,37 oldu. Haziran ayında ise bu rakam 1,64 oldu. Bununla beraber 6 aylık enflasyon rakamı da yüzde 24,73 olarak hesaplandı.

MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2024: Memur ve memur emeklisi maaş zammı farkları ne zaman yatacak?
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI
Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor. Memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zamma hak kazandı.
Yaklaşık 16 milyon memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da netleşti. Memur maaşlarının temmuz ayında artmasıyla birlikte 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı da artacak. Şehit dul yetim aylıkları da bu kapsamda güncellenecek.
MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2024: Memur ve memur emeklisi maaş zammı farkları ne zaman yatacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Milyonlarca memur ve memur emeklisi aldıkları yüzde 19.31 zam sonrasında enflasyon farklarının ödenmesini beklemeye başladı.
Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor.
15 Temmuz-15 Ağustos arasında yeni maaşlar işlediği için Temmuz ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor.

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