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MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024: Memur maaşı zam farklı ne zaman yatacak, emekli aylığı ayın kaçında yatırılacak?
Giriş Tarihi: 04.07.2024 06:23
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
06:23
MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024: Memur maaşı zam farklı ne zaman yatacak, emekli aylığı ayın kaçında yatırılacak?
Memur maaş farkı ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini aldı. 20 24 Temmuz memur maaşı zam farkı ödeme tarihi araştırılıyor. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte memur ve memur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı zamlı maaşlar netleşti. Öğretmen hemşire doktor imam ve diğer meslek gruplarında çalışan memurlara ve memur emeklisine %19.3031 oranında zam yapıldı. Temmuz ayı zam zam zam oranıyla beraber gözler maaş farkı ödemelerine çevrildi peki memur maaş farkı ne zaman yatacak zamlı memur emekli aylığı ayın kaçında verilecek?