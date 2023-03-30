Memur maaş zammı 2023 son dakika: Memura ek zam var mı, yapılacak mı, maaşlar ne kadar olacak, kaç TL?

Memur maaş zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltildiğini duyurmuştu. Bu gelişme sonrası memura ek zam beklentisi oluştu. Milyonlarca vatandaş, memura zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Konu ile ilgili gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki, Memura ek zam var mı, yapılacak mı, maaşlar ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 2023 Memur zammı son durum gelişmeleri…