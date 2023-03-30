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Haberler Yaşam Memur maaş zammı 2023 son dakika: Memura ek zam var mı, yapılacak mı, maaşlar ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 30.03.2023 10:41 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 10:41

Memur maaş zammı 2023 son dakika: Memura ek zam var mı, yapılacak mı, maaşlar ne kadar olacak, kaç TL?

Memur maaş zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltildiğini duyurmuştu. Bu gelişme sonrası memura ek zam beklentisi oluştu. Milyonlarca vatandaş, memura zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Konu ile ilgili gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki, Memura ek zam var mı, yapılacak mı, maaşlar ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 2023 Memur zammı son durum gelişmeleri…

Memur maaş zammı 2023 son dakika: Memura ek zam var mı, yapılacak mı, maaşlar ne kadar olacak, kaç TL?

Memura ek zam var mı, yapılacak mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükseltildi. Bayram ikramiyelerine de zam geldi. Bu gelişme sonrası memura zam yapılacak mı, ne zaman yapılacak sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Bilindiği üzere memurlar Ocak ve Temmuz ayı olmak üzere yılda 2 kez zam alıyor. Buna göre yılın ikinci zammı temmuz ayında yapılacak. Ancak Temmuz öncesinde ek zam gelip gelmeyeceği sorgulanıyor. İşte, 2023 Memur zammı son dakika haberleri ve tüm gelişmeler.

Memur maaş zammı 2023 son dakika: Memura ek zam var mı, yapılacak mı, maaşlar ne kadar olacak, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELDİ!

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşı rakamını yükselttiklerini duyurmuştu.

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Memur maaş zammı 2023 son dakika: Memura ek zam var mı, yapılacak mı, maaşlar ne kadar olacak, kaç TL?

2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in alternatifli çalışması sonrası emekliye zam düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılma kararı alındığını açıkladı.

Başkan Erdoğan, konu ile ilgli olarak şunları kaydetti:

"Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı.

Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz.

Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun."

Böylece en düşük emekli aylığı yüzde 36'nın üzerinde artışla 7500 TL oldu.

Memur maaş zammı 2023 son dakika: Memura ek zam var mı, yapılacak mı, maaşlar ne kadar olacak, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEKLİFİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılması ile geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasını da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarılacak.

Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltilecek.

Memur maaş zammı 2023 son dakika: Memura ek zam var mı, yapılacak mı, maaşlar ne kadar olacak, kaç TL?

MEMURA ZAM VAR MI, MAAŞLARDA YÜKSELME OLACAK MI?

Yapılan açıklamada yalnızca en düşük emekli maaşlarına zam yapıldığı belirtildi. Memur maaşlarında bir değişiklik yapılacağına dair açıklama gelmedi.

Dolayısıyla memur maaşlarına ek zam yapılmayacak.

Memur maaşı zammı her yıl olduğu gibi Temmuz ayında gerçekleşecek.

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