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MEMUR MAAŞ ZAMMI FARKI ÖDEME TARİHİ: Temmuz ayı memur ve memur emeklisi maaş zammı farkı ne zaman, ayın kaçında yatacak?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 07:36
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
07:36
MEMUR MAAŞ ZAMMI FARKI ÖDEME TARİHİ: Temmuz ayı memur ve memur emeklisi maaş zammı farkı ne zaman, ayın kaçında yatacak?
Memur maaş farkı ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini aldı. 2024 Temmuz memur maaşı zam farkı ödeme tarihi araştırılıyor. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte memur ve memur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı zamlı maaşlar netleşti. Öğretmen hemşire doktor imam ve diğer meslek gruplarında çalışan memurlara ve memur emeklisine %19.3031 oranında zam yapıldı. Temmuz ayı zam oranıyla beraber gözler maaş farkı ödemelerine çevrildi. Peki, 2024 Temmuz ayı memur maaş zam farkı ne zaman yatacak? İşte 2024 Temmuz ayı memur ve memur emeklisi maaş zammı farkı ödeme tarihiyle ilgili ayrıntılar...