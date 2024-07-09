MEMUR MAAŞ ZAMMI FARKI ÖDEME TARİHİ: Temmuz ayı memur ve memur emeklisi maaş zammı farkı ne zaman, ayın kaçında yatacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor. Memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zamma hak kazandı.

Yaklaşık 16 milyon memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da netleşti. Memur maaşlarının temmuz ayında artmasıyla birlikte 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı da artacak. Şehit dul yetim aylıkları da bu kapsamda güncellenecek.