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Giriş Tarihi: 09.07.2024 07:36 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 07:36

MEMUR MAAŞ ZAMMI FARKI ÖDEME TARİHİ: Temmuz ayı memur ve memur emeklisi maaş zammı farkı ne zaman, ayın kaçında yatacak?

Memur maaş farkı ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini aldı. 2024 Temmuz memur maaşı zam farkı ödeme tarihi araştırılıyor. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte memur ve memur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı zamlı maaşlar netleşti. Öğretmen hemşire doktor imam ve diğer meslek gruplarında çalışan memurlara ve memur emeklisine %19.3031 oranında zam yapıldı. Temmuz ayı zam oranıyla beraber gözler maaş farkı ödemelerine çevrildi. Peki, 2024 Temmuz ayı memur maaş zam farkı ne zaman yatacak? İşte 2024 Temmuz ayı memur ve memur emeklisi maaş zammı farkı ödeme tarihiyle ilgili ayrıntılar...

MEMUR MAAŞ ZAMMI FARKI ÖDEME TARİHİ: Temmuz ayı memur ve memur emeklisi maaş zammı farkı ne zaman, ayın kaçında yatacak?

Memur maaşı 14 günlük zam farkı ne zaman yatacak sorusu araştırılmaya başladı . Yılın ikinci yarısında memur ve memur emeklilerine uygulanacak zam oranı belli oldu. Açıklanan enflasyon verileri ile birlikte memur maaş farkı gündeme geldi. Peki memur maaş zam farkı ne zaman yatacak

MEMUR MAAŞ ZAMMI FARKI ÖDEME TARİHİ: Temmuz ayı memur ve memur emeklisi maaş zammı farkı ne zaman, ayın kaçında yatacak?

HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!
Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olan verilerden haziran ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,64 olurken, yıllık bazda yüzde 71,60 olarak gerçekleşti

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MEMUR MAAŞ ZAMMI FARKI ÖDEME TARİHİ: Temmuz ayı memur ve memur emeklisi maaş zammı farkı ne zaman, ayın kaçında yatacak?

6 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 24,73
Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında bu rakam yüzde 3,18, mayıs ayında yüzde 3,37 oldu. Haziran ayında ise bu rakam 1,64 oldu. Bununla beraber 6 aylık enflasyon rakamı da yüzde 24,73 olarak hesaplandı.

MEMUR MAAŞ ZAMMI FARKI ÖDEME TARİHİ: Temmuz ayı memur ve memur emeklisi maaş zammı farkı ne zaman, ayın kaçında yatacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI
Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor. Memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zamma hak kazandı.
Yaklaşık 16 milyon memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da netleşti. Memur maaşlarının temmuz ayında artmasıyla birlikte 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı da artacak. Şehit dul yetim aylıkları da bu kapsamda güncellenecek.

MEMUR MAAŞ ZAMMI FARKI ÖDEME TARİHİ: Temmuz ayı memur ve memur emeklisi maaş zammı farkı ne zaman, ayın kaçında yatacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Milyonlarca memur ve memur emeklisi aldıkları yüzde 19.31 zam sonrasında enflasyon farklarının ödenmesini beklemeye başladı.
Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor.
15 Temmuz-15 Ağustos arasında yeni maaşlar işlediği için Temmuz ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor.

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