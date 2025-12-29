Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: 4 senaryoyla hesaplandı! 2026 en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 29.12.2025 14:40

Milyonlarca memur ve memur emeklisi için 2026 yılı, hem toplu sözleşme hem de enflasyon farkı ile birlikte zam heyecanıyla başlıyor. TÜİK'in açıklayacağı 6 aylık enflasyon verisiyle netleşecek olan artış oranları, sadece maaşları değil sosyal yardımları da kökten değiştirecek. Peki, Ocak ayı itibarıyla en düşük memur maaşı hangi seviyeye yükselecek? 1000 TL'lik seyyanen artış kimleri kapsıyor? İşte öğretmen, polis, hemşire ve doktor maaşları için masadaki en güncel rakamlar.

Yeni yıla sayılı günler kala kamu çalışanlarının bir numaralı gündem maddesi maaş zamları oldu. Memur ve memur emeklileri için süreç, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı bir formülle işliyor. 2026 yılının ilk 6 ayı için belirlenen %11'lik toplu sözleşme zammına, 2025'in ikinci yarısında oluşan enflasyon farkı eklenecek. Merkez Bankası'nın tahminleri, memurlar için hangi artışa işaret ediyor merak konusu. 5 Ocak sabahı açıklanacak veriler öncesinde, derece ve kademeye göre hazırlanan tahmini maaş listeleri şimdiden konuşulmaya başlandı.

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

Memur maaşlarına yapılacak artış şu üç ana kalemden oluşacak:

Toplu Sözleşme Zammı: %11 (Sabit)

Enflasyon Farkı: 6. veri ile netleşecek.

Seyyanen Destek: 2026 Ocak ayı itibarıyla taban aylıklara 1.000 TL ilave ödeme yapılacak.

5 aylık kümülatif enflasyonun ortaya çıkışıyla birlikte memurlar yüzde 17,57 oranında artışı ceplerine koydu.

Bu kapsamda en düşük memur maaşı 59 bin 376 lira, en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 654 TL olacak.

2026 OCAK MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yüzde 31 ila yüzde 33 aralığın bitirilmesi beklenen yıllık enflasyon açıklaması ardından zam tablosu şöyle seyrediyor:

Enflasyon: Yüzde 32

6 Aylık Enflasyon Farkı: Yüzde 7,75

Memur Zammı: Yüzde 19,61

Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Aralık Ayı Anket Sonuçları ise yüzde 31,17'yi işaret ediyor:

Enflasyon: Yüzde 31,17

6 Aylık Enflasyon Farkı: Yüzde 7,07

Memur Zammı: Yüzde 18,84

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yıl sonu enflasyonu için yüzde 31 oranına işaret etmesi ise şöyle bir tablo doğuruyor:

Enflasyon: Yüzde 31

6 Aylık Enflasyon Farkı: Yüzde 6,93

Memur Zammı: Yüzde 18,7

Cevdet Yılma'ın "İnşallah bu yılı 30 civarında bir enflasyonla kapatacağız. Ocak ayı enflasyon rakamıyla birlikte enflasyonda 20'li rakamları göreceğiz" demesi üzerine ise tablo şöyle seyrediyor:

Enflasyon: Yüzde 30

6 Aylık Enflasyon Farkı: Yüzde 6,11

Memur Zammı: Yüzde 17,79


