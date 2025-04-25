MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLAMA: Öğretmen, polis, hemşire... Temmuz memur maaşı kaç TL olacak?

TÜİK'in Ocak, Şubat ve Mart aylarına dair açıkladığı enflasyon oranlarıyla birlikte ilk üç aylık fark netleşti. Şimdi ise gözler, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı verilerine çevrilmiş durumda. Altı aylık enflasyon oranı, zam oranının temelini oluşturacak. Ayrıca toplu sözleşmeden kaynaklı artış da Temmuz zammına eklenecek. İşte 2025 Temmuz dönemi için memur maaş hesaplamalarına dair detaylar...