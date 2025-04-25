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MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLAMA: Öğretmen, polis, hemşire... Temmuz memur maaşı kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 25.04.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025
16:25
MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLAMA: Öğretmen, polis, hemşire... Temmuz memur maaşı kaç TL olacak?
Yılda iki defa uygulanan maaş artışlarında belirleyici unsur olan TÜİK'in enflasyon verileri doğrultusunda Temmuz zammı için hesaplamalar başladı. Mart ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte, 6 aylık farkın ilk üç ayı netleşti. Memurların alacağı zam oranı; enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammının birleşimiyle belirlenecek. 2025 Ocak itibarıyla en düşük memur maaşı 43.698 TL, en düşük memur emeklisi maaşı ise 19.616 TL seviyesindeydi. Temmuz ayındaki artışla birlikte bu tutarların ne kadar yükseleceği büyük bir merak konusu. Peki, en düşük memur maaşı Temmuz ayında ne kadar artacak, zam oranı yüzde kaç olacak? İşte ayrıntılar...