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Haberler Yaşam MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLAMA: Öğretmen, polis, hemşire... Temmuz memur maaşı kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 25.04.2025 16:25 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 16:25

MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLAMA: Öğretmen, polis, hemşire... Temmuz memur maaşı kaç TL olacak?

Yılda iki defa uygulanan maaş artışlarında belirleyici unsur olan TÜİK'in enflasyon verileri doğrultusunda Temmuz zammı için hesaplamalar başladı. Mart ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte, 6 aylık farkın ilk üç ayı netleşti. Memurların alacağı zam oranı; enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammının birleşimiyle belirlenecek. 2025 Ocak itibarıyla en düşük memur maaşı 43.698 TL, en düşük memur emeklisi maaşı ise 19.616 TL seviyesindeydi. Temmuz ayındaki artışla birlikte bu tutarların ne kadar yükseleceği büyük bir merak konusu. Peki, en düşük memur maaşı Temmuz ayında ne kadar artacak, zam oranı yüzde kaç olacak? İşte ayrıntılar...

MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLAMA: Öğretmen, polis, hemşire... Temmuz memur maaşı kaç TL olacak?

TÜİK'in Ocak, Şubat ve Mart aylarına dair açıkladığı enflasyon oranlarıyla birlikte ilk üç aylık fark netleşti. Şimdi ise gözler, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı verilerine çevrilmiş durumda. Altı aylık enflasyon oranı, zam oranının temelini oluşturacak. Ayrıca toplu sözleşmeden kaynaklı artış da Temmuz zammına eklenecek. İşte 2025 Temmuz dönemi için memur maaş hesaplamalarına dair detaylar...

MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLAMA: Öğretmen, polis, hemşire... Temmuz memur maaşı kaç TL olacak?

MART ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2025'e ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Aylık enflasyon oranı %2,46 olarak gerçekleşerek artış gösterdi. Yıllık bazda ise enflasyon %38,10 seviyesine gerileyerek düşüş kaydetti. Öte yandan, kira artış sınırına temel oluşturan 12 aylık ortalama enflasyon oranı %51,26 olarak ölçüldü.

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MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLAMA: Öğretmen, polis, hemşire... Temmuz memur maaşı kaç TL olacak?

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ!

Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2,46 yıllık bazda yüzde 38,10 oldu.

MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLAMA: Öğretmen, polis, hemşire... Temmuz memur maaşı kaç TL olacak?

2025 NİSAN ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN DUYURULACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde kamuoyuyla paylaşıyor. Ancak 3 Mayıs 2025 Cumartesi gününe rastladığı için, Nisan ayına ilişkin enflasyon oranları 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da ilan edilecek.

MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLAMA: Öğretmen, polis, hemşire... Temmuz memur maaşı kaç TL olacak?

TEMMUZ MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2025 Temmuz ayında memur maaşlarına, toplu sözleşme kapsamında %5 oranında bir artış yapılması bekleniyor. Enflasyon oranı sabit kalsa dahi, memur maaşları ve emekli maaşlarında Temmuz ayında %9,02 oranında bir artış gerçekleşmesi öngörülüyor.

Memur maaş zammı, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek.