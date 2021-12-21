Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Memur maaşına SON DAKİKA ek zam müjdesi! 2022 Ocak ayı Memur maaş zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 21.12.2021 12:59 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 12:59

Memur maaşına SON DAKİKA ek zam müjdesi! 2022 Ocak ayı Memur maaş zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak?

Memur zammı son dakika gelişmeleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. Ağustos ayında gerçekleşen 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde 2022 yılına ilişkin olarak yapılacak zam oranı netleşmiş ve asgariye yapılan zam sonrası ek artış gündeme gelmişti. Öte yandan "2022 Ocak ayı Memur maaş zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları son dönemde gündemde yer alan konular arasında yerini aldı. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde çıkan karara göre vatandaşların maaşları 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5 zamlı alacağı kaydedilmişti. Peki, 2022 Ocak ayı Memur maaş zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak? İşte tüm detaylar...

Memur zammı için son dakika müjdesi! 2022 Ocak ayı Memur maaş zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak?

Memur zammı 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde belirlenmişti. 2022 yılında vatandaşlara verilecek zamlı maaşlar belli olurken öte yandan "2022 Ocak ayı Memur maaş zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları gündeme taşındı. Bilindiği üzere maaşlara yılda iki kez zam yapılıyor. Öte yandan gelen son verilere göre; memurlar ve memur emeklileri şimdiden yıl sonu için yüzde 7,47 enflasyon farkı zammı oluştu. Peki, 2022 Ocak ayı Memur maaş zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak? İşte tüm detaylar...

Memur zammı için son dakika müjdesi! 2022 Ocak ayı Memur maaş zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bir müjde de memurlarımıza vermek istiyorum. Asgari ücretin gelir ve damga vermesinden muaf olması konusunu memurlarımızı da bu kapsama dahil ediyoruz. Memurların maaşlarından alınan gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını belirterek, Memurlarımızın da fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz"

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Memur zammı için son dakika müjdesi! 2022 Ocak ayı Memur maaş zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak?

2022 MEMUR MAAŞLARI İÇİN DİKKAT ÇEKEN FORMÜLLER

Bu konuda mutabakata da varılmıştı. Bu mutabakata göre memurlar için yeni bir zam oranı üzerinde çalışmalar başlatıldı. Burada birkaç formül üzerinde duruluyor.

Memur zammı için son dakika müjdesi! 2022 Ocak ayı Memur maaş zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR ZAMMI YÜZDE 16'YI BULABİLİR

1 - Öncelikle toplu sözleşme zammının üzerinde oluşan enflasyon farkının ödenmesi. Yani bu yıl için ilk 6 ayda yüzde 5 artı enflasyon farkı ödendikten sonra gerçekleşen enflasyona tamamlamak şeklinde bir artış yapılacak.

Memur zammı için son dakika müjdesi! 2022 Ocak ayı Memur maaş zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak?

Tahminlere göre enflasyon farkı ile yıl sonu zam oranı yüzde 16'yı bulacak. Yüzde 25 civarında bir enflasyon gerçekleşirse bunun üzerine 9 puanlık tamamlama yapılabilecek.

SON DAKİKA