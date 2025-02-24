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Memur olmak isteyenlere müjde | Kamu personel alımı başladı! İşte, 2025 kamu personel alımı ilanları ve detayları...
Giriş Tarihi: 24.02.2025 07:52
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
07:52
Memur olmak isteyenlere müjde | Kamu personel alımı başladı! İşte, 2025 kamu personel alımı ilanları ve detayları...
Kamu kurumlarında çalışmak isteyenler için sevindiren haber geldi! 2025 yılı itibarıyla T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında personel alımları ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Memur olma hayali kuran adaylar, başvuru şartlarını ve kontenjan detaylarını merak ediyor. Peki, hangi kurumlar personel alımı yapıyor? İşte, 2025 yılı kamu personel alımı ilanları ve başvuru detayları...