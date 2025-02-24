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Haberler Yaşam Memur olmak isteyenlere müjde | Kamu personel alımı başladı! İşte, 2025 kamu personel alımı ilanları ve detayları...
Giriş Tarihi: 24.02.2025 07:52 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 07:52

Memur olmak isteyenlere müjde | Kamu personel alımı başladı! İşte, 2025 kamu personel alımı ilanları ve detayları...

Kamu kurumlarında çalışmak isteyenler için sevindiren haber geldi! 2025 yılı itibarıyla T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında personel alımları ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Memur olma hayali kuran adaylar, başvuru şartlarını ve kontenjan detaylarını merak ediyor. Peki, hangi kurumlar personel alımı yapıyor? İşte, 2025 yılı kamu personel alımı ilanları ve başvuru detayları...


Memur olmak isteyenlere müjde | Kamu personel alımı başladı! İşte, 2025 kamu personel alımı ilanları ve detayları...

Kamu sektöründe istihdam edilmek isteyenler için yeni fırsatlar doğdu! 2025 yılı kamu personel alımı ilanları yayımlandı ve başvurular alınmaya başladı. Birçok kamu kurumu farklı branş ve kadrolarda memur alımı yapacak. Peki, başvuru şartları neler? Hangi kurumlar personel alacak? İşte, kamu personel alımına dair tüm detaylar...

Memur olmak isteyenlere müjde | Kamu personel alımı başladı! İşte, 2025 kamu personel alımı ilanları ve detayları...

KAMU PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, KİMLER BAŞVURABİLİR, KPSS ŞARTI VAR MI?

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel, işçi ve askeri personel olmak üzere alımlar devam ediyor.

Başvuru koşulları meslek grubuna göre değişiklik gösteriyor.

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Memur olmak isteyenlere müjde | Kamu personel alımı başladı! İşte, 2025 kamu personel alımı ilanları ve detayları...

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 İLANLARI

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personeli alım ilanları yayında!

İşte, 2025 kamu personel alımı ilanları ve başvuru koşulları;

Memur olmak isteyenlere müjde | Kamu personel alımı başladı! İşte, 2025 kamu personel alımı ilanları ve detayları...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 10 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

İçişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.

Başvurular 24 Şubat tarihinde başlayacak 2 Mart tarihinde sona erecek.

Memur olmak isteyenlere müjde | Kamu personel alımı başladı! İşte, 2025 kamu personel alımı ilanları ve detayları...

ŞİŞLİ BELEDİYESİ 15 ZABITA MEMURU ALACAK

Şişli Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 zabıta memuru alımı gerçekleştirecek.

Başvurular 24 Mart tarihinde başlayacak 28 Mart tarihinde sona erecek.

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