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Giriş Tarihi: 06.06.2026 13:06 Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 13:22

Memur ve Emekli Maaş Zammı Hesabı | 2026 Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve emekli için yılın ikinci yarısında alacağı net maaş artışlarını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon takvimi ön plana çıktı.TÜİK tarafından açıklanan ilk 4 aylık verinin ardından dün ilan edilen mayıs ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emekli maaş zam oranları şekillenmeye başladı. Peki şimdiden memur ve emekli zammı ne kadar oldu, maaş oranları ne kadar? İşte detaylar…

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Memur ve Emekli Maaş Zammı Hesabı | 2026 Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

2026 Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, ekonomi gündeminin en yoğun başlıkları arasında yer alıyor. Böylece Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 5 aylık enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emekli zam oranları ön plana çıktı. Memur ve emekli maaş zammına ilişkin yapılan hesaplamalar, vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.

Memur ve Emekli Maaş Zammı Hesabı | 2026 Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, mayıs ayı enflasyonu yüzde 1,71 olarak açıklandı.

Buna göre; Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 4,84, şubat ayı için 2,96, mart ayı için 1,94, nisan ayı için 4,18 ve mayıs için 1,71 yani toplamda 16,60 enflasyon toplamını şimdiden hak etmiş oldu.

Böylelikle mayıs ayında oluşan enflasyon farkı yüzde 5,04 oldu.

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Memur ve Emekli Maaş Zammı Hesabı | 2026 Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

MEMUR ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

5 aylık enflasyon verisi sonrası memurlar için kesinleşen enflasyon farkı %5,04 olurken %7 toplu sözleşme zammı eklendiğinde kesinleşen tutar %12,41'e yükseldi.

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Memur ve Emekli Maaş Zammı Hesabı | 2026 Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Hesaplamaya göre:

  • En düşük memur maaşı: 61.890 TL → 69.570 TL
  • En düşük memur emeklisi maaşı: 27.772 TL → 31.218 TL
Memur ve Emekli Maaş Zammı Hesabı | 2026 Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

  • Toplam enflasyon: %16.60
  • 5 aylık enflasyon farkı: %5.04
  • Toplu sözleşme zammı: %7
  • Kümülatif zam: %12.40
Memur ve Emekli Maaş Zammı Hesabı | 2026 Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur ve Emekli Maaş Zammı Hesabı | 2026 Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NET RAKAMLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Kesin zam oranı haziran enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. Böylece temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin alacağı nihai artış oranı kesinleşmiş olacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#EMEKLİ ZAMMI #MEMUR ZAMMI

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