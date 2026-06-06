Memur ve Emekli Maaş Zammı Hesabı | 2026 Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, mayıs ayı enflasyonu yüzde 1,71 olarak açıklandı.

Buna göre; Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 4,84, şubat ayı için 2,96, mart ayı için 1,94, nisan ayı için 4,18 ve mayıs için 1,71 yani toplamda 16,60 enflasyon toplamını şimdiden hak etmiş oldu.

Böylelikle mayıs ayında oluşan enflasyon farkı yüzde 5,04 oldu.