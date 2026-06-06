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Memur ve Emekli Maaş Zammı Hesabı | 2026 Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 06.06.2026 13:06
Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 13:22
Memur ve Emekli Maaş Zammı Hesabı | 2026 Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
Milyonlarca memur ve emekli için yılın ikinci yarısında alacağı net maaş artışlarını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon takvimi ön plana çıktı.TÜİK tarafından açıklanan ilk 4 aylık verinin ardından dün ilan edilen mayıs ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emekli maaş zam oranları şekillenmeye başladı. Peki şimdiden memur ve emekli zammı ne kadar oldu, maaş oranları ne kadar? İşte detaylar…