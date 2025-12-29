Haberler
Memur ve Memur Emeklisinin Gözü 5 Ocak’ta! İşte 2026 Ocak Memur Zammı Hesaplama Tabloları
Giriş Tarihi: 29.12.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 09:39
Milyonlarca memur ve memur emeklisi için 2026 yılı, hem toplu sözleşme hem de enflasyon farkı ile birlikte zam heyecanıyla başlıyor. TÜİK'in açıklayacağı 6 aylık enflasyon verisiyle netleşecek olan artış oranları, sadece maaşları değil sosyal yardımları da kökten değiştirecek. Peki, Ocak ayı itibarıyla en düşük memur maaşı hangi seviyeye yükselecek? 1000 TL'lik seyyanen artış kimleri kapsıyor? İşte öğretmen, polis, hemşire ve doktor maaşları için masadaki en güncel rakamlar.