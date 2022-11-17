Memur zammı 2023 Ocak son dakika: 4 aylık enflasyon farkı masada! Yılbaşında en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli ve memur zammı 2023 hesapları 4 aylık enflasyon farkı ile başladı. Toplamda 6 aylık enflasyon oranı ile kesinleşecek zam oranı doktor, hemşire, polis, öğretmen maaşları gibi kalemlerde kendini gösterecek. Farklı bir hazırlık içinde olduklarını söyleyen Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin, memur zammı ile vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğini her fırsatta yeniliyor. Ocak zammı ile memur maaşı tablosu ortaya çıkıyor. Peki, en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak memur zammı son dakika haberleri…