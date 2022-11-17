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Haberler Yaşam Memur zammı 2023 Ocak son dakika: 4 aylık enflasyon farkı masada! Yılbaşında en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 17.11.2022 11:44 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 11:44

Memur zammı 2023 Ocak son dakika: 4 aylık enflasyon farkı masada! Yılbaşında en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli ve memur zammı 2023 hesapları 4 aylık enflasyon farkı ile başladı. Toplamda 6 aylık enflasyon oranı ile kesinleşecek zam oranı doktor, hemşire, polis, öğretmen maaşları gibi kalemlerde kendini gösterecek. Farklı bir hazırlık içinde olduklarını söyleyen Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin, memur zammı ile vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğini her fırsatta yeniliyor. Ocak zammı ile memur maaşı tablosu ortaya çıkıyor. Peki, en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak memur zammı son dakika haberleri…

Memur zammı 2023 Ocak son dakika: 4 aylık enflasyon farkı masada! Yılbaşında en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

Memur maaş zammı için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde enflasyon rakamları ile karara bağlanacak memur ve emekli zammı maaş tablosunu ortaya çıkaracak. 6 aylık enflasyon farkı ile kesinleşecek memur zammı için 4 aylık oran geride kaldı. Memur maaş tablosu adım adım şekilleniyor. Peki, en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 ocak zammı son dakika haberleri…

Memur zammı 2023 Ocak son dakika: 4 aylık enflasyon farkı masada! Yılbaşında en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. Memur enflasyon farkı yüzde 34,85 olurken toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 oranında zam aldı.

2022 Ocak zammı ile yüzde 30,95 oranında artan memur maaşları toplamda yüzde 85 oranında artış yaşamış oldu.

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 ocak için yeniden hesaplanıyor!

İşte, emekli 4 aylık enflasyon oranları zam hesaplaması ve son açıklamalar…

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Memur zammı 2023 Ocak son dakika: 4 aylık enflasyon farkı masada! Yılbaşında en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

Memur zammı 2023 Ocak son dakika: 4 aylık enflasyon farkı masada! Yılbaşında en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

"VATANDAŞ ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK"

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

Memur zammı 2023 Ocak son dakika: 4 aylık enflasyon farkı masada! Yılbaşında en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ EK ZAM MI GETİRECEK?

Emekli ve memur ocak zammı ile maaşlar artacakken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek ve maaş zamlarını enflasyonun üzerine taşıyacak ek zamlarını da içeren sosyal refah düzenlemeleri üzerinde yoğunlaştı.

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