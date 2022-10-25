Memur ve memur emeklileri tarafından merakla beklenen memur zammı 2023 ocak hesaplama işlemleri başladı. Bilindiği üzere memur zam oranı, yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranlarına göre belirlenecek. 3 aylık veriler ışığında hazırlanan yılsonu beklenti anketleri memur maaşı tablolarını ortaya çıkarmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin, emekli ve memur zam oranı için enflasyonla mücadele kapsamında çalışmalar yürütüldüğünü açıklamıştı. Peki, 2023 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam gelecek mi? İşte, son dakika memur zammı haberleri…