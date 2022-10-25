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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: Memur maaşları çifte zamlanıyor! 2023 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 25.10.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 10:59

MEMUR ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: Memur maaşları çifte zamlanıyor! 2023 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklileri tarafından merakla beklenen memur zammı 2023 ocak hesaplama işlemleri başladı. Bilindiği üzere memur zam oranı, yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranlarına göre belirlenecek. 3 aylık veriler ışığında hazırlanan yılsonu beklenti anketleri memur maaşı tablolarını ortaya çıkarmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin, emekli ve memur zam oranı için enflasyonla mücadele kapsamında çalışmalar yürütüldüğünü açıklamıştı. Peki, 2023 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam gelecek mi? İşte, son dakika memur zammı haberleri…

MEMUR ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: Memur maaşları çifte zamlanıyor! 2023 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli ve memur zammı son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen enflasyonla mücadele kapsamındaki çalışmalar emekli ve memur zammı üzerinde etkili olacak. Temmuz ayında yüzde 42,35 oranında artış yaşayan memur maaşı ocak zammı için enflasyon hesapları yapılmaya başlandı. Memur zam oranı maaş tabloları açıklanan enflasyon verilerine göre şekilleniyor. Polis, öğretmen, doktor, hemşire başta olmak üzere memurlar en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL sorularına yanıt arıyor. Öte yandan sosyal refah düzenlemesi ile maaşlara ek zam gelmesi bekleniyor. İşte, 2023 Ocak memur zammı son dakika haberleri…

MEMUR ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: Memur maaşları çifte zamlanıyor! 2023 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Temmuz ayında emekli zammı yüzde 42,35 oranında belirlenirken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 40 artışla 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükseldi. Bu düzenleme ile 2 milyona yakın emeklinin maaşı 3.500 TL'ye yükseltilmiş oldu.

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MEMUR ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: Memur maaşları çifte zamlanıyor! 2023 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ GEÇTİĞİMİZ OCAK AYI DÖNEMİNDE EK ZAM ALDI

Memur ve memur emeklisi Ocak 2022 döneminde toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında yüzde yüzde 2,5'luk ek zam aldı. Böylece memurun kümülatif Ocak zammı yüzde 30,95 olarak gerçekleşti.

TEMMUZ ZAMMI İLE KÜMÜLATİF ZAM ORANI YÜZDE 85'İ AŞTI

Bunun yanında Temmuz zammı ile beraber memur maaşları yüzde 41,69 oranında yeniden arttı. 2022 yılında memurlar yıllık enflasyon rakamlarının çok üzerinde kümülatif olarak yüzde 85'i geçen zam almış oldu.

MEMUR ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: Memur maaşları çifte zamlanıyor! 2023 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ

Memur ve memur emeklisi için ek zam ve SSK-Bağ-Kur emeklisinin taban maaşının yükseltilmesini içeren torba yasa teklifi yıl başında Meclis'ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

MEMUR ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: Memur maaşları çifte zamlanıyor! 2023 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

EK ZAMLARIN ÖNÜ AÇILDI

Böylece sosyal refah artışları adı altında ek zamların enflasyon farkıyla maaşlara eklenebilmesinin önü açıldı.

Öte yandan Temmuz 2022'de eşinden dolayı maaş alan SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 42,35, Emekli Sandığı'ndakiler ise yüzde 41,69 zam aldı. Bununla beraber ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu uygulamadan hisseleri oranında yararlandı.

Emekli ve memur ocak zammı ile maaşlar artacakken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek ve maaş zamlarını enflasyonun üzerine taşıyacak ek zamlarını da içeren sosyal refah düzenlemeleri üzerinde yoğunlaştı.

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