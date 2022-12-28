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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklama! En düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 28.12.2022 06:27 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 06:29

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklama! En düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı 2023 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bekçi, öğretmen, hemşire, polis memur maaşları için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,11 olarak hesaplandı. Meslek meslek memur maaşı hesaplama işlemleri için şimdi tüm gözler son enflasyon oranına çevrilmiş durumda. Yılın son Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 ocak zammı ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Bu noktada memur ve memur emeklisi vatandaşlar, en düşük memur zammı 2023 için araştırmalarını hızlandırdı. 6 aylık enflasyon rakamları ile hesaplanan memur zam oranı toplu sözleşme zammı ve sosyal refah düzenlemesi ile de değerlendiriliyor. Peki, en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak? İşte, Ocak 2023 memur maaş zammı hesaplama tablosu…

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklama! En düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur maaşı zammı hesaplama işlemleri yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından hız kazandı. Bu noktada milyonlarca memur ve memur emeklisi, ''Memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?'' sorularına yanıt arıyor. Polis, bekçi, doktor, hemşire, öğretmen memur maaşı 2023 Ocak zammı ile değişecek. 5 aylık enflasyon farkı ve yılsonu beklenti anketleriyle şekillenen memur zam oranı ve meslek meslek maaş tablosu Aralık enflasyon verisiyle netleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde alım gücünü yükseltecek şekilde çalışmalar yürütülüyor. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, Memur zammı 2023 son dakika haberleri…

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklama! En düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI ARDINDAN MEMUR VE EMEKLİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın son Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada memur ve emekli maaş artışları ile ilgili olarak şu sözleri kaydetti:

"Yıl içindeki gelişmeler sonucunda Temmuz ayında asgari ücreti 5 bin 500 lira seviyesine çıkarttık. Şimdi 8 bin 507 lira olarak ilan ettik. Asgari ücret önceki yıla göre yüzde 200, yılbaşına göre yüzde 100 oranında yükseldi. Net asgari ücret 2021'e göre 3 kat, yılbaşına göre 2 kat artmış oldu.

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MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklama! En düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Asgari ücrete kişi başına verdiğimiz devlet katkısını da 250 liraya çıkardık.

Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Asgari ücreti belirlerken, sosyal yardımlar, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerinde bu anlayışla hareket ediyoruz.

İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da bu anlayışla yapacağız.

Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yılbaşından önce arzumuz gündemden çıkartmaktır."

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklama! En düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

MEMURA VE EMEKLİYE ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM YAPILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret, EYT, memur zammı gibi gündeme ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

Bakan Bilgin, açıklamasında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için şu ifadeleri kullandı:

''Memura ve emekliye enflasyonun üzerinde zam yapacağız. Zam yaparken bu sene de enflasyon farkı vereceğiz.''

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklama! En düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

MEMUR ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası memur enflasyon farkı yüzde 34,85 olurken toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 oranında zam aldı.

2022 Ocak zammı ile yüzde 30,95 oranında artan memur maaşları toplamda yüzde 85 oranında artış yaşamış oldu.

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