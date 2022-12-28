MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklama! En düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı 2023 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bekçi, öğretmen, hemşire, polis memur maaşları için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,11 olarak hesaplandı. Meslek meslek memur maaşı hesaplama işlemleri için şimdi tüm gözler son enflasyon oranına çevrilmiş durumda. Yılın son Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 ocak zammı ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Bu noktada memur ve memur emeklisi vatandaşlar, en düşük memur zammı 2023 için araştırmalarını hızlandırdı. 6 aylık enflasyon rakamları ile hesaplanan memur zam oranı toplu sözleşme zammı ve sosyal refah düzenlemesi ile de değerlendiriliyor. Peki, en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak? İşte, Ocak 2023 memur maaş zammı hesaplama tablosu…