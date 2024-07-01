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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI 2024 TEMMUZ HESAPLAMA TABLOSU: Son veriyle netleşiyor! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Doktor, Polis, Öğretmen, Hemşire
Giriş Tarihi: 01.07.2024 20:11 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 20:11

MEMUR ZAMMI 2024 TEMMUZ HESAPLAMA TABLOSU: Son veriyle netleşiyor! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Doktor, Polis, Öğretmen, Hemşire

Memur zammı son dakika 2024 Temmuz-Aralık dönemi için geri sayım başladı. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile artış gösterecek olan memur maaşları Temmuz ayında yeniden güncellenecek. En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL sorusu gündemdeki yerini aldı. Temmuz zammı ile ne kadar maaş alacağını merak eden doktor, hemşire, öğretmen, polis gibi meslek kollarına mensup kamu görevlileri, memur zam oranı verilerini mercek altına aldı. Peki, meslek meslek memur zammı ne kadar olacak, zam oranı ne zaman belli olacak? İşte, 2024 Memur maaş zammı son durumu...

MEMUR ZAMMI 2024 TEMMUZ HESAPLAMA TABLOSU: Son veriyle netleşiyor! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Doktor, Polis, Öğretmen, Hemşire

Memur maaşı ne kadar olacak sorusu araştırılmaya devam ediyor. Temmuz ayı için memur zammı hesaplamaları 6 aylık verinin de açıklanmasıyla netleşecek. Memur zammını bekleyenler memur zammının açıklanacağı tarihe odaklandılar. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs enflasyon rakamları belli oldu. Peki, memur zammı ne kadar, en düşük emekli maaşı Temmuz'da kaç TL olacak?

MEMUR ZAMMI 2024 TEMMUZ HESAPLAMA TABLOSU: Son veriyle netleşiyor! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Doktor, Polis, Öğretmen, Hemşire

MEMUR ZAMMI 2024 İÇİN 5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
Memur 5 aylık enflasyon farkı TÜİK tarafından açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verisinin ardından netleşti.
5 aylık enflasyon verisi 6,72 olarak hesaplandı. Memurlar yılın ikinci 6 aylık periyodunda % 10 toplu sözleşme zammı ile birlikte 5 aylık verilere göre % 17,04 oranında zam alacak. Bu orana Haziran ayı enflasyon verisinin eklenmesi ile birlikte nihai zam oranı netlik kazanacak

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MEMUR ZAMMI 2024 TEMMUZ HESAPLAMA TABLOSU: Son veriyle netleşiyor! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Doktor, Polis, Öğretmen, Hemşire

HAZİRAN 2024 ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10:00'da açıklayacak.

MEMUR ZAMMI 2024 TEMMUZ HESAPLAMA TABLOSU: Son veriyle netleşiyor! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Doktor, Polis, Öğretmen, Hemşire

MEMUR MAŞINA YILDA İKİ KEZ ZAM!
Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.
Ocak döneminde yüzde 37,57 olan 6 aylık enflasyon rakamları sonrası memur enflasyon farkı yüzde 29,78 oldu. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme ilave edildi. Memur zammı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Böylece en düşük memur maaşı da 32.860 TL'ye yükseldi.

MEMUR ZAMMI 2024 TEMMUZ HESAPLAMA TABLOSU: Son veriyle netleşiyor! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Doktor, Polis, Öğretmen, Hemşire

TEMMUZ EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLUR?
Memur ve memur emeklileri ise nisan ayı itibarıyla yüzde 13,56 zam hakkı elde etmiş oldu. Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.
Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı bulunuyor.
Bu çerçevede yapılan hesaplamalar sonucunda memur ve memur emeklilerinin nisan itibarıyla yüzde 13,56'lık kümülatif zammı netleşmiş oldu. Memur, memur ve işçi emeklilerinin maaş zam oranı haziran ayı enflasyon rakamları ile netleşecek.
Haziran ayı enflasyon rakamlarının 3 Temmuz 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor.

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