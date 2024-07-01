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MEMUR ZAMMI 2024 TEMMUZ HESAPLAMA TABLOSU: Son veriyle netleşiyor! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Doktor, Polis, Öğretmen, Hemşire
Giriş Tarihi: 01.07.2024 20:11
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
20:11
MEMUR ZAMMI 2024 TEMMUZ HESAPLAMA TABLOSU: Son veriyle netleşiyor! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Doktor, Polis, Öğretmen, Hemşire
Memur zammı son dakika 2024 Temmuz-Aralık dönemi için geri sayım başladı. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile artış gösterecek olan memur maaşları Temmuz ayında yeniden güncellenecek. En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL sorusu gündemdeki yerini aldı. Temmuz zammı ile ne kadar maaş alacağını merak eden doktor, hemşire, öğretmen, polis gibi meslek kollarına mensup kamu görevlileri, memur zam oranı verilerini mercek altına aldı. Peki, meslek meslek memur zammı ne kadar olacak, zam oranı ne zaman belli olacak? İşte, 2024 Memur maaş zammı son durumu...