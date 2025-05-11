MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI GÜNDEMDE! 2025 Temmuz en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Memur zammı hesaplamaları için gözler TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine çevrilmişken Nisan ayı enflasyon farkı belli oldu. Yılda iki kez zam yapılan memur maaşlarında 6 aylık enflasyon farkının belirlenmesiyle yeni rakamlar belli oluyor. Gözler kalan üç aylık rakamlara dönerken ilk 3 aylık verilerle yeni hesaplama tablosu oluşturuldu. İşte memur maaş zammı hesaplamaları