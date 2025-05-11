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Haberler Yaşam MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI GÜNDEMDE! 2025 Temmuz en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 01:24 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 01:26

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI GÜNDEMDE! 2025 Temmuz en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

TÜİK'in Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından, Temmuz ayında yapılacak maaş düzenlemeleri için ilk tahminler gündeme geldi. Yılın iki döneminde gerçekleştirilen maaş artışlarında, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı önemli rol oynuyor. Ocak 2025 itibarıyla en düşük memur maaşı 43.698 TL, memur emeklisi maaşı ise 19.616 TL seviyesindeydi. Temmuz ayında bu rakamların ne kadar yükseleceği ise merakla bekleniyor. Peki, 2025 Temmuz'da memur maaşları ne kadar olacak? İşte memur zammı hesaplamaları

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI GÜNDEMDE! 2025 Temmuz en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Memur zammı hesaplamaları için gözler TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine çevrilmişken Nisan ayı enflasyon farkı belli oldu. Yılda iki kez zam yapılan memur maaşlarında 6 aylık enflasyon farkının belirlenmesiyle yeni rakamlar belli oluyor. Gözler kalan üç aylık rakamlara dönerken ilk 3 aylık verilerle yeni hesaplama tablosu oluşturuldu. İşte memur maaş zammı hesaplamaları

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI GÜNDEMDE! 2025 Temmuz en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

4 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI NETLEŞTİ!
Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte yılın ilk dört ayına ait enflasyon oranı belli oldu. Ocak'ta %5,03, Şubat'ta %2,27, Mart'ta %2,46 ve Nisan ayında %3,00 olarak açıklanan oranlarla birlikte 4 aylık toplam enflasyon %13,36 olarak kaydedildi.

Bu veriler doğrultusunda, memur ve memur emeklilerinin 4 aylık enflasyon farkı %6,94 seviyesine ulaştı. Temmuz 2025'te uygulanacak %5'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte, kesinleşen zam oranı %12,29'a yükselmiş oldu.

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MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI GÜNDEMDE! 2025 Temmuz en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Aylık enflasyon ocak ayında yüzde 5,03 şubat ayında yüzde 2,27 mart ayında yüzde 2,46 nisan yüzde 3 oldu. 4 aylık enflasyon farkı ve memurun hak ettiği kümülatif zam da ortaya çıktı.

  • Toplam enflasyon: Yüzde 13,36
  • Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 12,29
  • 7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5
  • Toplam kümülatif zam: Yüzde 12,3

Bu zam oranıyla beraber memur ve memur maaş zamları için belirlenen tablo da değişti.

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI GÜNDEMDE! 2025 Temmuz en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü (Üniv. mez) 1/4 Mevcut maaş: 66.358 % 12.29 zamlı maaş: 74.513,40
Memur (Üniv. mez.) 9/1 Mevcut maaş: 45.555 % 12.29 zamlı maaş: 51.153,71
Uzman öğretmen 1/4 Mevcut maaş: 58.663 % 12.29 zamlı maaş: 65.872,68
Öğretmen 1/4 Mevcut maaş: 52.935 % 12.29 zamlı maaş: 59.440,71
Başkomiser 3/1 Mevcut maaş: 64.481 % 12.29 zamlı maaş: 72.405,71
Polis memuru 8/1 Mevcut maaş: 58.938 % 12.29 zamlı maaş: 66.181,48
Uzman doktor 1/4 Mevcut maaş: 109.154 % 12.29 zamlı maaş: 122.569,03
Hemşire (Üniv. Mez.) 5/1 Mevcut maaş: 53.465 % 12.29 zamlı maaş: 60.035,85
Mühendis 1/4 Mevcut maaş: 67.691 % 12.29 zamlı maaş: 76.010,22
Teknisyen (lise mez.) 11/1 Mevcut maaş: 47.224 % 12.29 zamlı maaş: 53.027,83
Profesör 1/4 Mevcut maaş: 96.374 % 12.29 zamlı maaş: 108.218,36
Araştırma görevlisi 7/1 Mevcut maaş: 63.877 % 12.29 zamlı maaş: 71.727,48
Vaiz 1/4 Mevcut maaş: 55.332 % 12.29 zamlı maaş: 62.132,30
Avukat 1/4 Mevcut maaş: 63.637 % 12.29 zamlı maaş: 71.457,99
Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI GÜNDEMDE! 2025 Temmuz en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

MEMUR EMEKLİLERİ MAAŞLARI

Müsteşar (1/1) Mevcut maaş: 71.326,73 % 12.29 zamlı maaş: 80.092,79
Genel müdür (1/1) Mevcut maaş: 63.128,72 % 12.29 zamlı maaş: 70.887,24
Şube müdürü (Lisans - 1/4) Mevcut maaş: 29.415,55 % 12.29 zamlı maaş: 33.030,72
Memur (Lisans - 1/4) Mevcut maaş: 23.958,47 % 12.29 zamlı maaş: 26.902,97
Öğretmen (1/4) Mevcut maaş: 29.415,55 % 12.29 zamlı maaş: 33.030,72
Kaymakam 1. sınıf (1/4) Mevcut maaş: 41.454,37 % 12.29 zamlı maaş: 46.549,11
Başkomiser (1/4) Mevcut maaş: 30.167,81 % 12.29 zamlı maaş: 33.875,43
Polis memuru (1/4) Mevcut maaş: 29.663,82 % 12.29 zamlı maaş: 33.309,50
Hemşire (Lisans - 1/4) Mevcut maaş: 29.415,55 % 12.29 zamlı maaş: 33.030,72
Mühendis (1/4) Mevcut maaş: 29.415,55 % 12.29 zamlı maaş: 33.030,72
Teknisyen (Lise -1/4) Mevcut maaş: 21.118,23 % 12.29 zamlı maaş: 23.713,66
Pratisyen hekim (1/4) Mevcut maaş: 51.454,86 % 12.29 zamlı maaş: 57.778,66
Profesör (1/4) Mevcut maaş: 56.308,63 % 12.29 zamlı maaş: 63.228,96
İmam-hatip Mevcut maaş: 29.415,55 % 12.29 zamlı maaş: 33.030,72
Avukat (1/4) Mevcut maaş: 29.415,55 % 12.29 zamlı maaş: 33.030,72